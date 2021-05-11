溪邊烤肉2溺死！家屬控游泳男掙扎拉下7歲童　改口不告了

台中7歲男童9日與家人在頭汴坑溪北田大橋下方烤肉時不慎滑倒溺水，和先前下水游泳的陳姓男子均不幸溺斃。男童家人一度言之鑿鑿，指控陳姓男子強拉他兒子的腳，才會造成男童溺水死亡，揚言控告；但隨著檢方相驗出爐，查明男童的雙腳並無抓痕，男童家屬則改口稱，既然陳姓男子已往生，就不告了。





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消防人員表示，到場時發現27歲陳男與7歲李姓男童落水，現場水域約4米深，救難人員陸續在水中將2人救起，但都無生命跡象，分別送往國軍台中總醫院與長安醫院搶救，但急救後仍不治。台中市警察局太平分局查出，李姓男童與父母、姨父等6人，當時在頭汴坑溪旁烤肉，李姓男童父親的友人陳男也與妻子到場，雙方一共8人在溪邊烤肉。





警方初步調查指，經現場民眾敘述，陳姓男子先跳下水，男童疑似目光被吸引，靠近溪邊也不慎跌落水中。警方已到場採證釐清案發原因，並報請檢察官相驗死者遺體。檢察官10日上午完成驗屍，查明男童的雙腳並無抓痕，男童父母也表明並沒有意見，警方亦未進一步接獲檢察官要求偵辦事項，加上陳姓男子死亡，若再無他和男童死亡的因果關係，全案應即朝結案方向進行。





陳姓男子妻子10日公布1張照片，強調當時先生和男童尚有距離，應不至於會抓到男童的腳。對此，男童母親仍聲稱，她在現場看得很清楚，當時她先生已經要將兒子救上來，還要男童姊姊「趕快來幫忙」，所以男童姊姊才會蹲在岸邊，而陳姓男子妻子提供照片的下一秒，兒子就被掙扎的陳抓住腳「整個人斜斜的和陳男一起沉入水中」。





男童母親事後又說，陳姓男子9日先被救上來，狀況比她兒子好，原以為他會存活，丈夫才會說將對陳姓男子提告，但既然兩人都過世了，就不會再追究，現在只想「好好幫兒子辦完後事」。台中市政府警告，頭汴坑溪包括一江橋、蝙蝠洞、仙女瀑布等多段水域，因深潭多、暗藏暗流，為危險流域，均有告示牌，提醒民眾勿前往戲水。



