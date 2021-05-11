WHA連五年拒絕台灣 外交部：與衛福部奮戰到最後一刻
新冠肺炎持續蔓延，全球合作防疫之際，世界衛生組織卻連續第5年未邀請台灣參與世界衛生大會（WHA），外交部表示，至10日前還未收到邀請函，但會與衛福部奮戰到最後一刻。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-11 09:25:51｜2021-05-11 09:59:02
針對5月10日WHA為註冊截止時間，我方尚未接獲邀請函事，外交部發言人歐江安表示，今年世界衞生大會(WHA)將在5月24日至6月1日期間舉行，世界衛生組織(WHO)已通知其會員等已經受邀與會者，在5月10日前完成線上註冊。我國目前還沒收到出席WHA的邀請函，但是外交部會持續與衛生福利部共同努力，奮戰到最後一刻，盡全力爭取我方與會的權利。
外交部再次呼籲WHO幹事長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)秉持專業中立的立場，儘速回應國際社會的正義之聲，以及各界堅定支持台灣與會的殷切期盼，邀請台灣出席5月24日開議的第74屆WHA。
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