NBA／182次！威少創造歷史 超越大O成聯盟大三元之王
上一場追平「大O」Oscar Robertson、生涯「大三元」次數來到181次，此役「威少」Russell Westbrook加足馬力完成了這驚人的紀錄，成為NBA史上完成最多大三元的球員。
記者黃建霖/綜合報導
2021-05-11 09:31:09
儘管此役少了主力得分手Bradley Beal，不過這場比賽巫師在Westbrook帶領下，上半場依舊打得很有競爭力，甚至取得了1分領先；不過第三節他們命中率下滑，被對手打出35:17的攻勢，三節打完落後達17分。
末節，Westbrook已經只差3籃板就能達成大三元紀錄，而他也在比賽約剩下8分鐘時完成了生涯第182次大三元紀錄，目前他拿到21分、16助攻、10籃板，球隊以100:101落後。
近年32歲的Westbrook，過去有3個賽季完成場均大三元，是史上最全能的後場球員之一，打破Robertson的紀錄是遲早的事。只是這一刻比眾人料想的還快，他搶在本季例行賽結束前就提前達陣。
上賽季離開雷霆，本季又從火箭轉隊到巫師，Westbrook開季表現其實並不好，也未能入選全明星賽；但就在外界認為他開始退化之際，他卻在明星賽後打出驚人表現，帶領巫師重回競爭季後賽門票的行列。