印尼22歲青年接種AZ疫苗後死亡　原因待查

（中央社記者石秀娟雅加達11日專電）印尼一名22歲的年輕人上週接種英國藥廠阿斯特捷利康的疫苗後發燒送醫，隔天過世。印尼當局指出，還沒有足夠證據判斷死因與疫苗有關，印尼尚無因接種疫苗死亡案例。
印尼衛生部10日晚間發布新聞稿指出，這名22歲的年輕人住雅加達，5日接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）的疫苗，之後出現發燒、虛弱等不適；6日送醫治療，當天中午醫院宣判死亡。衛生部對這起不幸事件感到很遺憾。
印尼全國疫苗接種異常反應監測委員會主委亨德拉（Hindra Irawan Satari）指出，委員會已於7日初步調查這名年輕人的死因，目前沒有足夠證據顯示疫苗接種造成死亡，仍需要進一步調查。
印尼除了透過世界衛生組織（WHO）的疫苗全球取得機制（COVAX）取得阿斯特捷利康疫苗，自一月起已在使用中國科興生物技術公司（Sinovac）產製的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗。向中國國營企業國藥集團（Sinopharm）購買的疫苗日前也已運抵印尼，近期可供企業洽購，讓員工接種。
新聞稿指出，先前有幾起民眾施打疫苗後死亡的案例，調查後都排除死因是接種疫苗，印尼全國疫苗接種異常反應監測委員會至今沒有因接種疫苗死亡案例。（編輯：馮昭）1100511