名家論壇》林瑋豐／趙介佑風波民進黨只檢討排黑條款嗎？

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2018年民進黨在台北市議員選舉栽了個大跟斗，於是2022年各選區自然有許多提名要搶，薛凌、王孝維背後代表的，分別是綠色友誼連線與黃承國等非／反新系陣營，去年主委爭得你死我活，當然是劍指2022年議員選舉的操盤佈局。
民進黨最後在中央強力介入下，推了個黨齡不到2年的吳怡農出來擔任史上最菜主委，主委選舉這局看似落幕，但各派系暗潮洶湧不會輕易結束。這一次趙家勢力被徹底拔掉，黃承國更被視為是特定派系修理的對象，黃承國的海派性格、對蔡英文的力挺、對民進黨的忠心，在台北市派系間有呼風喚雨的一定能力，可以想像這一記對黃承國個人的傷害，未來2022年議員選舉必然會轉嫁到與黃承國站在一起的友好派系參選者身上。
而這一系列有關趙介佑、趙映光父子的爆料，諷刺的是，也是特定派系利用PTT八卦板所為。而八卦板在過去這一兩年幾乎已成柯粉大本營，對民進黨極度不友善之地，卻仍被派系當做黨內廝殺的工具，簡直再次重演2019年民進黨提名不分區立委前夕，特定派系在八卦板貼文做掉原本預計排第一名的洪簡廷卉事件。
身兼民進黨主席的蔡英文5日在中常會後，難得直接上到黨部記者室開記者會，據聞這是蔡英文當總統後，第一次以黨主席身分重返這間記者室，帶著秘書長林錫耀宣誓落實排黑條款。
黨有沒有落實排黑條款、入黨及參選黨職的機制，當然相當重要，但趙介佑的黨職根本無足輕重，民進黨證也沒有特權，他所惹出的事件，背後是如何仗著父親、姑姑是地方重要樁腳，以及市黨部的黨職幹部，把警方和司法視若無睹，才會是這次風波的原因。
政黨有約束及審查黨員的機制，但一個黑道狐假虎威、把法律視為無物，已經超越政黨能規範的程度與權限，身為一個執政黨，黨主席出來宣誓要從嚴審查黨員及選舉資格，顯然是不足。而從中壢老師被員警無故盤查留滯，到松山分局黑衣人事件被刪畫面，還有黒北警局長聚會被潑蟑螂的一連串事件，警方威信掃地、警紀及警譽也有嚴重問題，這是比起排黑條款，更值得執政黨重視警惕的。
●作者：林瑋豐／獨立媒體人
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