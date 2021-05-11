  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

名家論壇》林瑋豐／趙介佑風波民進黨只檢討排黑條款嗎？

▲蔡英文親上火線為近日民進黨涉入黑道爭議道歉。（圖/民進黨提供）
▲近日趙介佑風波延燒，加上松山分局遭黑衣人闖入、餐會潑蟑螂事件，讓警紀、黑社會與政界的勾結的問題備受矚目。圖為總統蔡英文親上火線為近日民進黨涉入黑道爭議道歉。（圖/民進黨提供）

文/林瑋豐

2021-05-11 10:10:23

趙介佑的荒唐行徑和民進黨的離譜縱容，不只是黨內派系鬥爭問題，更是全國近期嚴重的警政問題。一個地方黨部評召的兒子、黨部執行長的侄子，有偌大的權力，到北投分局向警察興師問罪，還能與在警局借提的友人會面，然後明明就是二度逃兵、恐嚇監所、涉入毒品詐欺，卻能堂而皇之坐在義警聚會中，也能大方自然與內政部長合照，對全國的警政是十足的嘲諷。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這起事件當然有派系鬥爭的影子在，去年民進黨的台北市黨部主委選舉，薛凌和王孝維兩候選人陣營的惡鬥，從互控送禮賄選，到爆料前科往事，最後黨中央不得不喊卡，兩邊最後都沒得選，中執會還弄了個「吳怡農條款」讓他同額競坐上主委位置，但吳怡農可以參選卻沒有投票權，無法投自己一票，已讓外界看笑話。

2018年民進黨在台北市議員選舉栽了個大跟斗，於是2022年各選區自然有許多提名要搶，薛凌、王孝維背後代表的，分別是綠色友誼連線與黃承國等非／反新系陣營，去年主委爭得你死我活，當然是劍指2022年議員選舉的操盤佈局。

民進黨最後在中央強力介入下，推了個黨齡不到2年的吳怡農出來擔任史上最菜主委，主委選舉這局看似落幕，但各派系暗潮洶湧不會輕易結束。這一次趙家勢力被徹底拔掉，黃承國更被視為是特定派系修理的對象，黃承國的海派性格、對蔡英文的力挺、對民進黨的忠心，在台北市派系間有呼風喚雨的一定能力，可以想像這一記對黃承國個人的傷害，未來2022年議員選舉必然會轉嫁到與黃承國站在一起的友好派系參選者身上。

而這一系列有關趙介佑、趙映光父子的爆料，諷刺的是，也是特定派系利用PTT八卦板所為。而八卦板在過去這一兩年幾乎已成柯粉大本營，對民進黨極度不友善之地，卻仍被派系當做黨內廝殺的工具，簡直再次重演2019年民進黨提名不分區立委前夕，特定派系在八卦板貼文做掉原本預計排第一名的洪簡廷卉事件。

身兼民進黨主席的蔡英文5日在中常會後，難得直接上到黨部記者室開記者會，據聞這是蔡英文當總統後，第一次以黨主席身分重返這間記者室，帶著秘書長林錫耀宣誓落實排黑條款。

黨有沒有落實排黑條款、入黨及參選黨職的機制，當然相當重要，但趙介佑的黨職根本無足輕重，民進黨證也沒有特權，他所惹出的事件，背後是如何仗著父親、姑姑是地方重要樁腳，以及市黨部的黨職幹部，把警方和司法視若無睹，才會是這次風波的原因。

政黨有約束及審查黨員的機制，但一個黑道狐假虎威、把法律視為無物，已經超越政黨能規範的程度與權限，身為一個執政黨，黨主席出來宣誓要從嚴審查黨員及選舉資格，顯然是不足。而從中壢老師被員警無故盤查留滯，到松山分局黑衣人事件被刪畫面，還有黒北警局長聚會被潑蟑螂的一連串事件，警方威信掃地、警紀及警譽也有嚴重問題，這是比起排黑條款，更值得執政黨重視警惕的。

●作者：林瑋豐／獨立媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄: opinion@nownews.com

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
0%100%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
44.02%55.98%
2021-05-10-2021-05-13
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀