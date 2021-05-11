WHA連五年拒邀台灣　綠委：WHO政治考量、不顧人類健康

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王定宇說，世界主流國家都支持台灣有意義的實質參加WHA，但還是被世界衛生組織政治干擾，歐美國家應該思考國際組織反對民主自由時，是否有更好作法。台灣被排除在外，顯然在防疫與人類健康有個黑洞，對台灣與世界都是損失。
中國外交部發言人稱台灣加入WHO或參加WHA需要「一中原則」才能妥善安排。民進黨立委管碧玲表示，中國的霸道真是表露無遺，台灣過去參加「亞銀、WTO、APEC、國際奧委會」，都不必是「一中原則」。因為「連胡會」開啟世衛「2005諒解備忘錄」模式後，中國食髓知味，想要將世衛「2005宗主國」模式定型化，捏死台灣在國際社會獨立實體的生機。
管碧玲說，台灣加入前述四大國際組織，都維持獨立會籍的身分，和中國互不隸屬，四大國際組織為了台灣的會籍，都做了精心設計的制度微調或特別安排，直到2005的世衛模式，台灣在世衛變成「中國的一省」。
管碧玲表示，世界各國力挺台灣的聲量達到高峰，當然非常感謝，但是，她期待的是能更進一步的成果，像是要求世衛移除內部將台灣視為中國一省的作業要點，或者讓台灣成為觀察員的議題進入表決。最不得已就是在現狀下參加大會，然後遞交抗議書。
管碧玲強調，當中國用軍事行動常態化製造了談判籌碼，以上她的主張要做到難上加難，但是，國際組織內部多國的行動，既不是美中對抗、更不是台灣挑釁，中國很難用軍事行動回應；甚且，中國進入聯合國也是一年又一年的表決累積了一、二十年才完成，世衛已經定格在「宗主國」模式，台灣必須衝撞它。
管碧玲也說，她昨天透過質詢，除了提出用表決衝撞世衛大門之外，也提出應該積極爭取在國際民航組織（ICAO）和國際刑警組織（INTERPOL)創造台灣會籍的新模式，無論如何，擺脫世衛宗主國模式，是重要的方向。