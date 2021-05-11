下一個印度！尼泊爾疫情燒　政府要登山客「帶回氧氣瓶」

印度疫情逐漸往鄰國擴散，而尼泊爾可說是首當其衝。尼泊爾近期新冠肺炎確診人數激增，更衝擊了醫療系統，最近尼泊爾政府要求前往珠穆朗瑪峰的登山客，別把用完的氧氣瓶棄置在山上，把瓶子帶回來，以便解決現在氧氣瓶短缺的問題。





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尼泊爾新冠肺炎疫情嚴峻，新增確診病例急遽增加。光是先前在5月9日時，通報新增8777例，數字比整整一個月前，整整高出30倍，讓外界憂心尼泊爾會成為下一個印度。疫情更讓當地醫療系統瀕臨崩潰，包括首都加德滿都（Kathmandu）等地區的醫院，都受到缺氧衝擊，沒有足夠的氧氣以及氧氣瓶，讓醫院無法收治更多的病患。當地衛生官員阿迪卡里（Samir Kumar Adhikari）透露，現階段迫切急需2.5萬個氧氣瓶來挽救人們的性命。





根據《路透社》報導，為了解決氧氣瓶不足問題，尼泊爾政府官員向攀爬珠穆朗瑪峰的登山客們呼籲，要求他們不要把用完的氧氣瓶棄置在冰川裡頭，而是帶回來灌入新的氧氣，提供給急需治療的新冠肺炎患者們。





▲尼泊爾醫療資源緊繃，尼泊爾政府要求登山客將氧氣瓶帶下山，以便解決氧氣瓶不足問題。（圖／美聯社／達志影像）

在今年4月至5月的登山季，尼泊爾政府核准了700人攀登喜馬拉雅山的16個山峰，其中有408人的目的地是珠穆朗瑪峰。尼泊爾登山協會資深幹部古龍（Kul Bahadur Gurung）表示，在這個登山季中，登山客以及雪巴嚮導至少攜帶了3500個氧氣瓶上山，而這些氧氣瓶在使用完之後，通常會被丟棄在雪裡或是山坡上。





尼泊爾鄰近印度，因為往返兩國之間不需要簽證，民眾在邊界來往頻繁，卻也成為疫情爆發的導火線。根據尼泊爾行動救援組織（ActionAid Nepal）的數據統計，尼泊爾人口約3000萬人，但是平均下來，每10萬人卻只有0.7名醫師，境內加護病房病床僅1600張，呼吸器不到600台。現在面臨疫情爆發，還有病患只能睡在走廊或是地板上，境內醫療資源瀕臨崩潰。



