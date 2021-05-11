國軍吃美豬　國民黨批：國防部跳票應向國人道歉

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國民黨指出，國防部證實從去年二月起就開始採購美豬，並且合約到2022年底。但回顧蔡英文去年宣布開放萊豬進口後，包括教育部、國防部、警政署等部會都相繼宣示膳食一律用國產豬，國防部當時還一再強調，提供國軍的豬肉是國產CAS產品，所有豬肉供應都以國產豬肉為原則，優先使用國產食品。國防部信誓旦旦的保證，如今證實全是謊言，若這次沒人爆料，國軍甚至迄今還在默默吃美豬，國防部的謊言，讓18萬國軍及眾多軍眷們情何以堪。國防部實在欠國人及全體國軍官兵一個道歉。
除了向國人說謊，國防部在被爆出採購美豬之初，還宣稱此舉符合衛福部規定，一切照合約；昨日卻又改口坦承廠商涉及違反相關服務意向承諾，並將產品下架管制。國民黨質疑，國防部說法反覆矛盾、一變再變，已嚴重傷害了國人的信任，到底採購的台灣豬如何變成進口美豬，廠商是否先經過國防部同意？或是廠商任意變更，國防部說法閃爍模糊，應對於整個過程向國人一次說清楚。
此外，國防部長邱國正昨日在立院備詢時被問到是否可在國產豬肉供應無虞的情況下，全部使用台灣豬？邱國正竟然表示「我不願意做這個承諾」；國民黨質疑，教育部可以承諾用台灣豬，國防部卻不敢承諾，擺明要強餵國軍萊豬！身為國防部長卻無法照顧國軍官兵的健康，邱國正已然不適格。