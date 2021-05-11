名家論壇》蕭徐行／美中兩國支持　我們才能參與世衛大會

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但是除了外國朋友這樣的口頭表態，我們沒有聽到任何支持台灣參與WHA的外交行動正在進行，任何遊說其他的友邦的活動正在進行，即使我們自己的外交單位，除了口頭上罵罵中國霸道，滿嘴批判WHO行政單位屈從中國抑制外，有做了甚麼事情會讓台灣真的能夠避開「九二共識」的枷鎖，重新出席WHA年會嗎?。更令人好奇的是，台灣如果能夠參與此次的會議，我們究竟是要以「中華民國」、「中國台灣」、「中華台北」還是「台灣」的名稱進入呢？迄今仍未得知。
第74屆WHA將於5月中旬以視訊形式舉行，由於台灣在次新冠病毒肺炎疫情中的表現優異，國際社會支持台灣參與此屆世衛大會（WHA）年會的呼聲越來越多。台灣參與WHA，或是能再加入世衛組織，這是台灣人民熱切的期盼，尤其台灣入世衛首次獲得西方七強國的共同決議，無疑讓國人臉上增光。
但是，台灣在國際上爭取加入國際組織仍然不得其門而入，世界各國也不願意在中國對於此事有正面支持以前，做出過多聲援的動作，這樣長就以往無助於台灣能在國際社會有所發展，更代表了台灣亟欲突破的「一個中國」枷鎖越來越緊。
今年的情勢看來是我們可以規避92共識就可以參與世衛大會最近的一次；然而美國至今仍不願在WHA會議中以行動協助我國參與。如果美國不能帶頭行動，屆時在大會中除了部分我國的邦交國外，我國成為觀察員的提案會在大會中成案嗎?就頗令人質疑了。
終究局勢並非我們想的樂觀，美國是新冠肺炎疫情最為嚴峻的國家之一，美國自顧都不暇了，怎麼有能力認真遊說其他會員國呢？國際社會遵奉的投票原則為「一國一票」制，美國再強大只有一票，帛琉再小也是一票，這樣票票等值的國家主權價值是當初在設立各種國際組織時就行之多年的國際政治運作原則，所以美國認為他出錢出力多，就要求要有特殊待遇是不會為國際社會接受的，反而被解讀為美國耗費世界資源較多，當然就要付出更多。
除非國際政治運作規則改變，否則一國一票，相對多數原則仍會是世界運作的基本規範。美國想要利用本身的拳頭大逼世衛組織聽從美國的安排，不合情，不合理自然引起了許多國家的反彈。
再說我們究竟是以「中華民國」、「中國台灣」、「中華台北」還是「台灣」的明成入會，不僅沒有任何訊息，也不見任何公開的討論。如果名稱問題都搞不定，台灣如何加入WHA，甚至WHO呢？就以國人熟知的「中華台北」名義，可是1970年代經過了十年的談判與國際奧運人士的奔走協調，才讓台灣在1981年後在國際運動場再次出席，這30多年來「中華台北」名稱雖然不令人滿意，卻讓我們得到世界共識得以參與部分國際活動，如今要挑戰這個國際基本規則我們又有多少把握與機會呢?
直白地說，如果是用中華民國，依聯合國第2758號決議案，以中華民國重返聯合國及其週邊組織，可能性不大；以中國台灣或是馬政府與對岸協議而成的中華台北名義可能嗎？綠營能接受嗎?還是一定要綠營人士堅持的台灣這個名義加入呢？但是國際上沒有台灣這個國家，以台灣名義要經過多少法律程序才能改變。
從入會名稱的選擇就可以看出台灣要進入世衛組織的層層障礙，不僅是來自於國共鬥爭的遺緒，也來自中美爭霸的大戰略博弈中，最終還牽涉到「一個中國」的政治環境存在與變遷的問題。於是當我們一頭熱的在討論台灣能否參與WHA的問題時，更根本要問我們是要以什麼名稱進入國際組織，如果連身分都搞不定，不能被中美兩國接受也不願意主動朝可行的方向努力，那這樣大辣辣地到處吹噓我們要加入WHO，又有何意義！
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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