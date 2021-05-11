名家論壇》韋安／台灣是全世界最安全的地方

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30多年前的1989年，謝金河在一場有5000名聽眾的演講中，大膽預告，「要把手上股票和房地產，能賣儘量賣，台灣可能30年難翻身」，後來果然出現30年股市的大低潮，和房地產不景氣。
2017年底到2018年初，謝金河很明確地說，「台灣漸入佳境，台灣會好30年」。還說「台灣躺著也會好」！但那時候相信的人仍然不多。現在大家看到台股的表現，台灣的出口數據，和經濟成長率，相信台灣會好的人逐漸增多了。
上週股市連著幾天，大跌累積過千點，加權指數跌破1萬7千點，實在擔心「老謝」的預言破功。但接著幾天，股市馬上反彈超過千點，又站上1萬7千點以上。就算股市會一再起伏，拉回整理，但未來2、30年大多頭的概率，照謝金河的研判，還是主流趨勢。
謝金河近期，又預言台灣另一個「護國神山」企業的出現。張忠謀在日前的演講中提到，台灣不會有第二座「護國神山」，但謝金河偏偏和他唱反調，認為聯發科就有可能成為另一座「護國神山」。
謝金河分析，聯發科高配息刺激高股價，再加上今年首季交出257.77億元的淨利，Eps16.21元。4月30日聯發科開盤漲停一價到底，當天1185元的股價把市值推向1.884兆元，折算成美元是674.2億美元。聯發科讓市值躍升，超越鴻海，穩居老二地位。
2年前，2019年中，謝金河對聯發科副董事長謝清江説，聯發科市值不到4000億（那時股價在250左右），市值太小像螞蟻般，不小心就被競爭對手踩死了。現在聯發科奮起直追，業績大成長，外資給出目標價2000元，如果來到這個價位，市值3.15兆元，約1135億美元，挑戰高通，成為下一個「神山」，機率就會大增。
在「老謝」作出以上分析幾天之後，《華爾街日報》就報導（可能是受到「老謝」的影響），聯發科去年取代高通，成為最大的行動晶片組製造商，今年仍可能會保留這一個頭銜。
聯發科晶片組已經在中低階市場獲得市占率，高通在 5G 晶片組仍然領先，但聯發科也正迅速追趕。上一季營收跟去年同期成長 78%，創下歷史新高，表現也優於高通，預計本季將進一步成長。報導指出，聯發科緊跟在後，已經「撼動高通地位」。
在這兩天的一次單獨拜會中，謝金河非常不認同《經濟學人》，關於「台灣是地表最危險地方」的觀點，而且親口直斷「台灣其實是全世界最安全的地方」。
由於當天時間關係，「老謝」沒有講到此一觀點和說法的具體依據，筆者越俎代庖，補充分析如下：
台灣的科技產業生產的零組件，以及晶圓代工，是對岸高科產業鏈，不可或缺的環節。北京對台動武，不僅有軍事的代價、國家政治風險代價，而且猶如自己打擊自己產業鏈。而後一項的代價，可能遠比前兩項的代價更高昂。
全球6成以上的晶片，和90%以上的最高端晶片，由台灣代工，沒有其他替代性。兩岸一旦開戰，全球高科技產業都會面臨「斷鏈」危機。所以如何避戰，不僅是兩岸間的責任，也關聯到全球範圍的現實經濟利益。沒有任何國家（韓國除外），希望台海陷入戰火，也會一起防範。
所以説，「台灣是全世界最安全的地方」的觀點，仔細分析經得起考驗。可惜，謝金河是財經專家，可以準確預判經濟走勢，但他不是氣象專家，不能夠預報天氣。
台灣「最安全」中的最大「不安全」隱憂，竟然是天氣。去年颱風沒來，今年梅雨季神神秘秘，如果未來兩個月不能正常降雨，全球都將面臨一場由台灣乾旱、缺水而起，科技、晶片產業的「斷鏈」危機。
之前，長榮海運租給日本的商船，在蘇伊士運河擱淺，導致全球海運大亂，不過商船還可以繞道好望角。其實，台灣的科技產業，也扮演全球高科技產業鏈「蘇伊士運河」的角色。這種產業「蘇伊士運河」關卡地位，短期內無人能夠取代，也「繞」不過去。這也就是近年來，全球越來越多國家，關注台灣的最根本原因。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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