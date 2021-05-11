  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

店員「阻止民眾」餵浪橘　真相讓網友大笑：都是受害者！

女子想買罐罐餵店門外浪橘，卻被店員以搞笑原因制止。（圖／網友王文怡授權提供）
▲女子想買罐罐餵店門外浪橘，卻被店員以搞笑原因制止。（圖／網友王文怡授權提供）

文/寵毛網

2021-05-11 22:00:00

一晚上到底吃了多少呢？在路上看到浪浪躺在路邊，孤苦無依的模樣，總會讓人類心裡升起一陣心疼，便前往附近的店家購買罐罐，想說讓牠至少吃飽這一頓。但有這個想法的僅僅只有一人嗎？其實不然！網友王文怡日前的經驗就可以告訴大家，其實大家全都是「受騙者」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲在全家店門口看見一隻浪橘趴在機車底下，落寞哀戚的眼神是不是因為在煩惱自己的下一頓呢？（圖／網友王文怡授權提供）
▲在全家店門口看見一隻浪橘趴在機車底下，落寞哀戚的眼神是不是因為在煩惱自己的下一頓呢？（圖／網友王文怡授權提供）
五月初晚上，網友林小姐經過台北中山區的全家便利商店，於店門外發現一隻窩在機車下的浪貓，牠安靜地趴在那，睜著大眼睛觀察路上人來人往，彷彿有點寂寞與孤單，一股同情從林小姐心底油然而升，於是立刻走進便利商店，詢問店員貓罐頭陳架在哪裡。店員一語道破動機，詢問是不是要餵「外面那隻」，林小姐正開心於店家對貓咪的關注，不料下刻話鋒一轉，店員阻止了她：「母湯喔！那隻不知道今天晚上騙了多少個罐頭，會撐死啦⋯⋯！！！」。

▲別看牠無辜的眼神了，看牠的肚肚！肚肚會說話！（圖／網友王文怡授權提供）
▲別看牠無辜的眼神了，看牠的肚肚！肚肚會說話！（圖／網友王文怡授權提供）
林小姐當場笑翻，看來這隻浪浪是「專業詐騙戶」，天天躺在全家門口引起路人的惻隱之心，一個晚上這樣吃下來，也許比家貓吃得還多！網友對這則故事頗有想法，大家討論到：「是不是每家全家外面都配有一隻浪橘？」、「其實是全家的新策略，這樣至少會有熱銷商品」、「憑顏值變胖」、「店員是不是也是受害者之一」、「店員指：來～這裡是寄罐名單。」。（編輯：李惠婷） 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
32.14%67.86%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
35.26%64.74%
2021-05-10-2021-05-13
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
即時
推薦閱讀