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WHA連五年未發邀請函　陳其邁：對台灣非常不公平

陳其邁
▲高雄市長陳其邁表示，WHA連5年未發邀請函給台灣，對台灣非常非常不公平。（圖／記者鄭婷襄攝）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-11 11:07:30｜2021-05-11 11:41:49

今年世界衛生大會（WHA）即將在5月23日舉行，儘管世界7大工業國（G7）及國際多國都力挺台灣，但截至網路報名截止時，WHA仍然沒有發邀請函給台灣，高雄市長陳其邁今（11）日也痛批，台灣在醫療、公共衛生都有傑出表現，是一個模範生、一個好學生，結果這個國家的人民的健康的基本權利卻被世界衛生組織排除，對台灣非常非常不公平。

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WHA連5年未發邀請函給台灣，高雄市長陳其邁今日市政會議後受訪指出，這再一次證明世界衛生組織受到政治因素而地影響，台灣的醫療、公共衛生、專業的人員，在全世界都有非常傑出的表現，這樣一個模範生、好學生，這個國家人民健康的基本權利卻被世界衛生組織排除，這個是一種非常不公平、而且是政治的考量，當然這個政治背後的因素是「中國」。

陳其邁批，中國在一再地在世界衛生組織排除台灣參與，也違反了世界衛生組織所揭示的健康權的平等原則，中國這種政治干預讓台灣人民都覺得非常不以為然，在武漢肺炎後，世界衛生組織也應該再重新了解到，在整個世界衛生體系裡面，台灣能夠扮演更積極，而且能夠有貢獻的一個角色，台灣的經驗能夠貢獻給全人類，也希望做更多的貢獻。

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