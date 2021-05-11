特企／母親月限定！百日咳防護特派車新上路

對幼兒來說，常見的呼吸道疾病除了流感以外，症狀易與感冒混淆的百日咳，更好發於5歲以下幼童，若錯失就醫，更有併發呼吸道重症的風險。台灣周產期醫學會長期推動零百日咳醫療環境不遺餘力，更是呼籲主要照顧者應主動接種疫苗，身體力行保護家中寶貝。台灣大車隊自發響應，在五月溫馨感恩時節，陸續安排百輛「百日咳防護特派車」上路，多提供一份零百日咳屏障，旅程更安心！





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在新冠肺炎(COVID-19)在全球造成嚴重流行之際，許多專家也不斷呼籲，勿輕忽其他呼吸道疾病，以避免併發呼吸道重症的風險。尤其是百日咳，好發於5歲以下幼童，且感染初期，症狀易與感冒混淆而不易診斷，經常錯失就醫時機，增加在社區傳散的風險。我國疾管署更提醒，超過10年以上未再接種、且會接觸到新生兒的族群都應該要主動接種一劑百日咳疫苗(例如爸爸媽媽、祖父母、兄弟姊妹、保母及醫護人員等五大族群)。台灣周產期醫學會長期關注嬰幼兒百日咳議題，學會理事長洪泰和醫師呼籲：「 6個月以下新生兒是得到百日咳的高危險群，一旦感染會有呼吸困難等症狀，嚴重者可能併發肺炎、腦病變甚至死亡，所以主要照顧者應評估接種一劑百日咳疫苗，是保護自己，更是為新生兒營造安全環境。」





台灣大車隊在疫情期間嚴格遵循政府的防疫政策，更率先號召百位「寶寶多元」司機，自發響應加入「百日咳防護特派車」，於五月陸續上路，每位專車司機自願接種百日咳疫苗，專車車身均貼有粉色「五心行動 齊心守護」標記以利民眾辨識。「百日咳防護特派車」除了司機已施打百日咳疫苗外，車內備有專用除菌液，司機於行車前會針對座椅、坐墊、車門手把、車內環境仔細進行除菌，嚴格落實防疫政策。新生兒父母在台灣大車隊APP叫車服務中，選擇「寶寶多元」計程車，提供寶寶安心的乘車環境。



