「刪Q」入二階　台灣基進：中共同路人支持罷免陳柏惟

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台灣基進黨主席陳奕齊指出，檯面上的公投議題並不是非黑即白，但卻被操作到極端分裂，以美豬來說，不只攸關食安，更牽涉台美交往的深化選擇與否，原本用政府把關、消費者自由選擇就可以解決的問題，卻被國民黨拿來疏離台美關係，操作成非黑即白的極端議題，而這背後最開心的，就是中國共產黨。
陳奕齊指出，台灣基進雖然只有一席國會議員，力量很微薄，較難扮演全面議題都關注的在野黨，但我們絕對是替台灣分擔最迫切危機、做好在野監督的獨派政黨。
台灣基進組織部主任、立委陳柏惟團隊執行長李雨蓁表示，對中共以及中國國民黨來說，台灣基進和陳柏惟的存在，就像一根卡在喉嚨的刺讓他們難受，讓其無法在人不知鬼不覺的情況下繼續吞噬台灣，「因此拔除陳柏惟，就是這些中共同路人的首要目標。」
李雨蓁進一步舉例，在刪Ｑ團體尚未將二階連署書送件時，由盧秀燕市府秘書長擔任主委的台中市選舉委員會，就急著發公文給中選會，建議應將罷免投票日與公投投票日共同舉行，如此明顯行政不中立的行為，荒謬到幾近無恥，而在昨日罷免團體送件也明確表達只送出32000多份，仍有7000多份未交出，也持續收件，明顯是想將投票日拖延，增加兩案併案的可能，這不是裡應外合那什麼才是？
李雨蓁痛批，刪Ｑ團體假意關心空污，大肆批評陳柏惟卻不認為市長盧秀燕該負責，更和顏寬恒粉專一搭一唱，搭舞台給顏演出，都在在顯示這場罷免除了是報復性罷免之外，所謂的公民團體其實就是中國國民黨的附隨組織。
台灣基進新聞部主任張博洋指出，中國國民黨之所以提出公投綁大選提案，就是因為不願意面對每兩年或四年一次台灣人對其「統獨意識」的拷問，才用眼花撩亂的民生議題模糊大選背後的統獨意義，但對台灣人來說，若將決定民生議題的公投案，與決定統獨意向的大選併案，將讓蜇伏許久的親中勢力有機可趁，公投綁大選圖利到的只有中國共產黨，當然要大聲投下不同意。