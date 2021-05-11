美如繁星 敏惠醫專學子將於南美館展現學習成果

台南柳營敏惠醫護管理專科學校美容保健科105、106級學習成果展將於5月15日(六)下午1點在台南市美術館2館登場。昨天搶先在學校安排造型發表及走秀，同學們創意巧思搭配精緻的裝扮造型，隨著音樂舞步精湛演出，將在學辛勤學習5年的專業技藝展現出來。
記者張振興/台南報導
2021-05-11 11:32:31
今年的活動以「繁姿」為主題，闡述學子們如繁星般閃爍，活動規劃則由總召蕭妍芳同學領銜，率領四、五年級231人與學弟妹們共同策劃準備了一年的時間。從基礎色彩學、彩妝、髮型、服飾製作到美甲、飾品等作品產出，均由同學親手完成。發表的作品有「共生」，展現台灣特有的動物有著美麗的身形和動人的姿態，透過表演讓大家有一起守護這片美麗土地的保育共識；「星幻」呈現碧藍的夜空繁星點點，訴說每個人都是獨一無二的；「五福臨門」呈現的是現在疫情造成大家不安期盼透過「福、祿、壽、禧、財」作品演繹集氣，為全球祈福。
敏惠醫專校長葉至誠指出，技職院校教育以培育學生的專業技能為主軸，強調學生要有動手做的能力，搭配紮實訓練累積專業技能，結合靜態學習成果展從作品中瞭解學生創意發想，此次看到學生作品都是親力親為完成展現技職教育的成功，歡迎各界5月15日(六)來台南市美術館2館參加成果展為學生加油打氣。