台灣若被WHA拒絕　WSJ：全世界的損失且令拜登政府難堪

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世界衛生大會（WHA）即將於5月24日舉行，然而台灣是否有能力參加？中國是否會繼續阻撓？都是最重要的議題之一。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上週五（7）在G7會議上表示，台灣為全球衛生健康做出貢獻，沒有理由持續阻擋台灣參與WHO。同時，G7外長聯合聲明還強調台灣海峽和平穩定的重要性，呼籲和平解決兩岸問題、反對任何增加緊張局勢、破壞區域穩定的片面行動。
《華爾街日報》指出，疫情爆發至今年5日9日，台灣僅有12例新冠肺炎死亡案例，去年連續8個月沒有出現社區感染。優秀的防疫表現讓台灣在國際上的聲量大幅提升，然而中國卻不斷打壓。上週中國外交部譴責G7聲明破壞國際準則、干預中國內政，並重申台灣參與WHA、WHO都需要按照「一個中國原則」。
美國前總統川普層在去年批評WHO淪為中國的傀儡，每年美國提供WHO約4.5億美元（約台幣134.8億元）的資金，中國僅提供4000萬美元；然而美國卻沒有獲得公平對待，中國也沒有為疫情負責。
《華爾街日報》評論，台灣無法參與WHA將是全球健康的一大損失，也讓拜登政府陷於尷尬處境。如同上屆川普政府提出的質疑一樣，美國人民應該思考：每年鉅額資助WHO的究竟造福了誰？