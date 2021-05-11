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台灣若被WHA拒絕　WSJ：全世界的損失且令拜登政府難堪

世界衛生組織/WHO/世界衛生大會/WHA/示意圖/2018 瑞士 世界衛生大會/美聯社/新冠肺炎
▲《華爾街日報》評論台灣無法參加WHA將會是全世界的損失，也會讓拜登政府陷入尷尬。圖為2018年世界衛生大會。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-11 11:33:03｜2021-05-11 11:49:12

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續在世界各國延燒，台灣因為出色的防疫表現獲得國際社會的肯定，七大工業國組織（G7）與美國官方都公開呼籲世界衛生大會（WHA）允許台灣參與，然而我國仍未收到邀請函。美國《華爾街日報》就在評論文章中形容，WHA將台灣拒於門外會讓拜登政府非常難堪。

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華爾街日報》週一（10）發表評論文章指，前總統川普批評過世界衛生組織（WHO）遭到中國操弄，因此宣布要退出WHO，但拜登政府上台後表態美國將重返組織。然而重返不是不可以，但重頭戲是拜登是否有能力推動WHO改革。

▲（圖／翻攝自華爾街日報）
▲（圖／翻攝自華爾街日報）
世界衛生大會（WHA）即將於5月24日舉行，然而台灣是否有能力參加？中國是否會繼續阻撓？都是最重要的議題之一。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上週五（7）在G7會議上表示，台灣為全球衛生健康做出貢獻，沒有理由持續阻擋台灣參與WHO。同時，G7外長聯合聲明還強調台灣海峽和平穩定的重要性，呼籲和平解決兩岸問題、反對任何增加緊張局勢、破壞區域穩定的片面行動。

《華爾街日報》指出，疫情爆發至今年5日9日，台灣僅有12例新冠肺炎死亡案例，去年連續8個月沒有出現社區感染。優秀的防疫表現讓台灣在國際上的聲量大幅提升，然而中國卻不斷打壓。上週中國外交部譴責G7聲明破壞國際準則、干預中國內政，並重申台灣參與WHA、WHO都需要按照「一個中國原則」。

▲在最終場總統候選人辯論上，川普強調歐巴馬健保並不好，應該取消。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普曾痛批WHO淪為中國的傀儡，美國不應該花費納稅人的錢資助WHO。（圖／美聯社／達志影像）
美國前總統川普層在去年批評WHO淪為中國的傀儡，每年美國提供WHO約4.5億美元（約台幣134.8億元）的資金，中國僅提供4000萬美元；然而美國卻沒有獲得公平對待，中國也沒有為疫情負責。

《華爾街日報》評論，台灣無法參與WHA將是全球健康的一大損失，也讓拜登政府陷於尷尬處境。如同上屆川普政府提出的質疑一樣，美國人民應該思考：每年鉅額資助WHO的究竟造福了誰？

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