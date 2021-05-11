他AirPods超爆髒「怎清都沒用」！內行人曝真相：一定會

藍牙耳機近年來逐漸興起，可以無線聽音樂、通話的功能相當便利，也成為不少人不可或缺的手機配件之一，不過，就有一名女網友表示男友的AirPods不知為何超級髒，無論怎麼清理都沒有用，貼文一出，就有內行人曝真相，直呼「這一定會髒」。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「AirPods超爆髒」為題發文，表示某天因為忘記帶耳機出門，所以跟男友借來用，一打開直接嚇到，「雖然之前就知道他的耳機比我髒，但沒想到裡面黑麻麻的，我自己的也有一點，但就沒有男友的這麼黑」。





原PO接著說道，她上網爬文也找不到什麼有效的清潔方法，只有稍微用濕紙巾擦拭一下，但還是一樣黑，且擦的時候很明顯的感覺到表面不平滑，因此在文末詢問「有沒有人也是這樣？然後是怎麼清乾淨的，這個越看真的覺得越噁心啊」。





▲女網友PO出男友超髒的AirPods。（圖／翻攝自《Dcard》）

也有網友表示，平常就要保持清潔，不然很難清乾淨，「平常還是要做好清潔啦，不然積太久很難救的」、「一發現髒掉就要清理了，不然後面基本上擦不掉」、「我都戴一次擦一擦，會髒卡垢是難免，但這個我真的不行」。





另外，還有內行網友提到，「去光水試試看，但只能擦開闔接觸面，擦到耳機本體會變消光白，這有發現就要馬上清了，不然變成你這樣可能很難救… 我是每天都會清，就算當天沒使用也是會用酒精擦，用很久了也沒鐵粉，因為airpods的盒子上下是用大量鐵粉，開闔才會順順的，但是殼子也只是塑膠殼，久了鐵粉就會跑出來」、「那不是髒，只是磁鐵接觸點，敲久了一定都會這樣，用貼紙貼起來最快，眼不見為淨」。（編輯：郭佩蓉）



