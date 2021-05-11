中共在外擋台、藍在內喊槍斃陳時中　綠：國共合作扯後腿

我是廣告 請繼續往下閱讀
簡舒培指出，就在國際間掀起一波波挺台參與WHA的聲浪，昨（10）日中國再以「一中原則」為由阻擋台灣，外交部發言人華春瑩竟說出「沒有人比中國更關心台灣同胞的健康」、「中國政府對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排」等比扯鈴還扯的謊言，讓世人再次看清北京當局說謊成性與恃強凌弱的本性，甚至有辱「強國」之名。
簡舒培說，世界各國都認同台灣這個國家，就除了中國。大家都知道，武漢肺炎來自中國，中國說謊成性、隱匿疫情的結果造成武漢肺炎肆虐全球；一個疫情的製造者、隱匿疫情的累犯，竟然還有臉阻擋防疫模範生加入WHA？對照中共發言人宣稱「沒有人比中國更關心台灣同胞的健康」的說詞，更是令人匪夷所思。
簡舒培指出，台灣今年受到國際支持度比過去更多，台灣感謝各國勇於表態支持，同時，也要強力譴責中國無理蠻橫的阻撓。對於今年的WHA，台灣還沒放棄，會極力爭取加入世界防疫體系的一員，為防疫做出貢獻。
簡舒培也說，國民黨立院黨團總召費鴻泰昨日嗆疫情指揮官陳時中「應該被槍斃」，引起社會各界的撻伐，但費鴻泰完全毫無悔意，更在政論節目中繼續嗆「應該被槍斃十次」，顯然費鴻泰不僅認為自己沒有說錯話，更凸顯活在威權時代裡，這樣的用詞不僅缺乏民主素養、與理性，更徹底否定台灣防疫團隊及全台醫護人員的努力。民進黨嚴正譴責費鴻泰這種與中國裡應外合的行為，要求費鴻泰立刻道歉，並辭去總召職務。