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中共在外擋台、藍在內喊槍斃陳時中　綠：國共合作扯後腿

民進黨發言人簡舒培
▲台灣未獲邀參與WHA，民進黨發言人簡舒培批，中國在外阻擋台灣加入國際組織，國民黨在內槍斃陳時中，國共裡應外合拖後腿。（圖／胡宥心翻攝）

記者胡宥心／台北報導

2021-05-11 11:39:40｜2021-05-11 11:46:57

七大工業國集團（G7）外長及美國國務卿布林肯近日支持台灣參與世界衛生大會（WHA），但在中國打壓下，WHA網路報名今（11）天截止，世界衛生組織（WHO）連續第5年未邀請台灣。對此，民進黨表示，台灣對外要面臨北京阻擋參與WHA，對內還有國民黨立委費鴻泰要槍斃陳時中，「國共裡應外合，扯台灣防疫後腿」。

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民進黨發言人簡舒培表示，全球陷入武漢肺炎疫情危機，台灣是少數防疫有成，且有餘力幫助他國防疫的國家，是防疫的模範生，但台灣努力做好防疫的過程，也面臨到國共的裡應外合，對外不僅要面對北京阻止台灣參加WHA，不讓台灣進入世界防疫體系，對內還有費鴻泰委員大噴「槍斃陳時中」政治口水，打擊台灣防疫士氣，扯防疫後腿。

簡舒培指出，就在國際間掀起一波波挺台參與WHA的聲浪，昨（10）日中國再以「一中原則」為由阻擋台灣，外交部發言人華春瑩竟說出「沒有人比中國更關心台灣同胞的健康」、「中國政府對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排」等比扯鈴還扯的謊言，讓世人再次看清北京當局說謊成性與恃強凌弱的本性，甚至有辱「強國」之名。

簡舒培說，世界各國都認同台灣這個國家，就除了中國。大家都知道，武漢肺炎來自中國，中國說謊成性、隱匿疫情的結果造成武漢肺炎肆虐全球；一個疫情的製造者、隱匿疫情的累犯，竟然還有臉阻擋防疫模範生加入WHA？對照中共發言人宣稱「沒有人比中國更關心台灣同胞的健康」的說詞，更是令人匪夷所思。

簡舒培指出，台灣今年受到國際支持度比過去更多，台灣感謝各國勇於表態支持，同時，也要強力譴責中國無理蠻橫的阻撓。對於今年的WHA，台灣還沒放棄，會極力爭取加入世界防疫體系的一員，為防疫做出貢獻。

簡舒培也說，國民黨立院黨團總召費鴻泰昨日嗆疫情指揮官陳時中「應該被槍斃」，引起社會各界的撻伐，但費鴻泰完全毫無悔意，更在政論節目中繼續嗆「應該被槍斃十次」，顯然費鴻泰不僅認為自己沒有說錯話，更凸顯活在威權時代裡，這樣的用詞不僅缺乏民主素養、與理性，更徹底否定台灣防疫團隊及全台醫護人員的努力。民進黨嚴正譴責費鴻泰這種與中國裡應外合的行為，要求費鴻泰立刻道歉，並辭去總召職務。

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