通膨疑慮！台股早盤跌500點 電子入冷宮、紡織造紙抗跌
美國華爾街通膨疑慮再起，科技股走弱連帶使得那斯達克與費城半導體指數雙雙遭血洗，其中費半跌逾4%。而台北股市今（11）日開盤沒多久就失守萬七，電子、金融、傳產齊殺，早上10點過後大跌超過500點，摜破16700點，隨後拉抬，但午盤也跌超過450點，電子依舊被打入冷宮，紡織、造紙輪動相對抗跌。
記者許家禎／台北報導
2021-05-11 11:47:39
美國科技股龍頭走弱，使得美股四大股市皆走弱，其中標普500跌1%以上，那斯達克指數跌350.38點，跌幅2.55%，收13,401.86 點。費城半導體指數下跌144.92點，跌幅4.66%，收2,967.11點。而今日亞股也跟著趴地，上午11點過後，日韓股市分別跌2.7%與1.3%，港股跌2%以上，唯有陸股跌幅收斂，跌0.4%。
台北股市今日也綠油油，權值股台積電昨日公布營收，4月營收1113.15億元，月減13.8%、年增16%，但主要是季節性因素，來到產品新舊交替期，雖然外資老神在在，但股價依舊走跌，午盤跌約2.3%，來到575元。聯發科跌5%，來到921元。鴻海、南亞科、大立光、國巨、旺宏、日月光跌超過3到6%，群創與友達跌逾9%。
國內新冠肺炎疫情威脅仍在，尤其華航、諾富特群聚事件拉警報，指揮中心宣布「華航清零計畫2.0」執行約14天，華航估計約影響1成貨運運能，使得華航股價走低，午盤跌4%，來到17.05元，但轉單效應讓長榮漲3%以上，陽明、志信也走揚。
另外，鋼鐵族群中，燁興、美亞、燁輝飆漲停，中鴻、豐興也漲2到3%，新鋼、長榮鋼也漲5%。造紙類股也相對強勢，像是華紙漲停開開關關，寶隆漲5%、正隆漲3%、榮成漲2.7%。