友邦宏都拉斯將購買中國疫苗　外交部：密切關注發展

台灣位於中美洲的邦交國宏都拉斯共和國，昨日宣布將透過薩爾瓦多購買中國製的新冠疫苗，外媒分析台宏邦交恐生變。外交部今(11)日表示，已掌握相關情形，並將持續密切注意相關發展。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-11 12:22:50｜2021-05-11 12:23:29
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安答覆表示，友邦宏都拉斯因為先前向「疫苗全球取得機制」（COVAX）分配及疫苗採購遲未能接獲足夠的數量，面臨嚴峻公衛危機。宏國衛生部昨日感謝以色列等國未將新冠肺炎（COVID-19）疫情政治化並提供宏國協助，但表示宏國仍急缺疫苗，因此同時尋求各種管道，包括透過我國前友邦薩爾瓦多向中國採購等可能方式，取得其人民所需疫苗。外交部已掌握相關情形，並將持續密切注意相關發展。
外交部重申，面對新冠肺炎疫情蔓延，疫苗取得是人道議題，攸關宏國人民的生命與健康，不應該淪為政治操作的工具；我國政府反對任何一方以隱含附帶條件的方式提供疫苗，作為破壞台宏邦誼的手段。我國也將繼續秉持同舟共濟精神，結合理念相近國家的力量，共同捍衛民主自由制度，協助宏都拉斯對抗疫情及促進國家的永續發展。
外交部強調，台灣與宏都拉斯兩國邦誼友好穩固，長久以來在民主與自由的共享價值上攜手密切合作，嘉惠雙方人民、經濟與社會的發展，合作成果獲得宏國政府及人民的普遍肯定。
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