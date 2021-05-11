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台連續5年未獲邀WHA　路透：中國可輕易拉攏會員國阻撓

▲台灣已連續5年未獲世界衛生組織邀請參與世衛大會。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣已連續5年未獲世界衛生組織邀請參與世衛大會。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-11 12:31:39

台灣已連續5年未獲世界衛生組織(WHO)邀請參與世界衛生大會(WHA)，雖然美國國務卿、七大工業國組織(G7)近期都力挺台灣加入WHA，但世衛老調重彈，仍表示台灣能否參與WHA，必須經194個會員國決定。

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據《路透社》報導，由於中國認為台灣是其省份之一，因此反對台灣受邀參加WHO等多數全球組織。儘管G7和美國國務卿布林肯(Antony Blinken)接連向北京喊話，表態應讓台灣在新冠大流行期間加入WHA，卻仍被北京無視。

世衞法律顧問索羅門(Steven Solomon)在10日的記者會上重申，必須經194個會員國投票通過，才能回應有關台灣參加與否的問題，但報導指出，即便真的付諸投票，中國仍可以在投票過程中輕易籠絡其他會員國，阻撓台灣加入。

中國外交部發言人華春瑩也在10日的例行記者會上表示，美國是在對台灣議題進行政治炒作，強調台灣事關中國核心利益，中方沒有任何妥協的餘地。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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