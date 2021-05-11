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防疫同步升級？北市下午將召開臨時防疫記者會

台北市政府3日上午召開防疫記者會，表示由於現階段沒有出現不明感染源的本土確診案例，所以依舊維持秋冬專案的防疫等級，不會向上升級。
▲北市防疫指揮官、副市長黃珊珊11日下午將協同台北市長柯文哲及衛生局長黃世傑等人召開臨時防疫記者會。（資料照／記者丁上程攝，2021.05.03）

記者丁上程／台北報導

2021-05-11 12:50:02

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸升溫，除了華航機師確診以及諾富特飯店群聚感染外，本土確診案例中也傳出有不明感染源，似乎有擴大成社區感染的形式。因此台北市政府方面也將在今（11）日下午3點召開臨時防疫記者會，預計將宣布提升防疫等級。

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據了解是一名新北市五股獅子會前會長確診，但該名案例近日無出國史，且未與近期華航機師以及諾富特群聚感染的案例有所接觸，在感染源不明的情況下可能成為社區感染的破口，因此防疫指揮中心不敢大意，預計將在今日的例行防疫記者會上宣布提升防疫相關措施。

而歷經華航機師確診以及諾富特飯店群聚感染後，北市府方面都未宣布防疫等級提升，原因在於相關確診個案都還有相關感染源可循，可是這次的不明感染源個案恐怕成為社區防疫破口，北市府方面不敢大意，也因此將同步宣布提升防疫等級。除了北市防疫指揮官、副市長黃珊珊外，台北市長柯文哲以及衛生局長黃世傑等人，都會一同參與記者會。

根據北市防疫計畫三階段措施，若北市出現不明感染源的本土案例，將啟動第一階段防疫措施，停辦室內超過100人、室外超過500人的集會活動。若單週出現3件以上社區群聚或1天確診10名以上不明感染源的本土案例，就啟動第二階段。若本土病例數快速增加，14天內平均每日確診100例以上，且一半以上找不到傳染鏈，則進入第三階段。

▲華航、諾富特飯店群聚關係圖。（圖／NOWnews製表）
▲華航、諾富特飯店群聚關係圖。（圖／NOWnews製表）
 

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