防疫同步升級？北市下午將召開臨時防疫記者會

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸升溫，除了華航機師確診以及諾富特飯店群聚感染外，本土確診案例中也傳出有不明感染源，似乎有擴大成社區感染的形式。因此台北市政府方面也將在今（11）日下午3點召開臨時防疫記者會，預計將宣布提升防疫等級。





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據了解是一名新北市五股獅子會前會長確診，但該名案例近日無出國史，且未與近期華航機師以及諾富特群聚感染的案例有所接觸，在感染源不明的情況下可能成為社區感染的破口，因此防疫指揮中心不敢大意，預計將在今日的例行防疫記者會上宣布提升防疫相關措施。





而歷經華航機師確診以及諾富特飯店群聚感染後，北市府方面都未宣布防疫等級提升，原因在於相關確診個案都還有相關感染源可循，可是這次的不明感染源個案恐怕成為社區防疫破口，北市府方面不敢大意，也因此將同步宣布提升防疫等級。除了北市防疫指揮官、副市長黃珊珊外，台北市長柯文哲以及衛生局長黃世傑等人，都會一同參與記者會。





根據北市防疫計畫三階段措施，若北市出現不明感染源的本土案例，將啟動第一階段防疫措施，停辦室內超過100人、室外超過500人的集會活動。若單週出現3件以上社區群聚或1天確診10名以上不明感染源的本土案例，就啟動第二階段。若本土病例數快速增加，14天內平均每日確診100例以上，且一半以上找不到傳染鏈，則進入第三階段。



