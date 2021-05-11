溫昇豪救人還賠8萬 網看《火神》：刁民比火場更可怕
消防職人劇《火神的眼淚》第三、四集平均收視創下1.67，奪得戲劇冠軍寶座。收視高點2.02落在網路熱議的「消防員破門案件」，溫昇豪面對管委會和屋主兩面刁難，還要自掏腰包8萬賠償破門費用，讓不少觀眾氣憤難平，網友更點破「比火場更可怕的是刁民」。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-11 14:20:10｜2021-05-11 15:22:55
導演蔡銀娟在第三集跟第四集呈現了破門與不破門的狀況，透過不同的民眾反應，讓觀眾們可以理解消防員在這件事情上的兩難，以及許多縣市消防局之所以要制定破門的SOP的苦衷，也希望透過《火神》可以讓更多觀眾理解跟重視這樣的議題。溫昇豪也表示：「其實到底是法律條文優先呢？或是人命優先？有時候我們也是很難拿捏，這個灰色地帶就留給觀眾來思考；萬一哪天真的在新聞上看到相關或類似案件，也希望觀眾可以多一些體諒跟理解。」 另外，胡釋安飾演的菜鳥消防員，則是面臨由徐麗雯飾演的媽媽「疲勞轟炸」，要求駕駛救護車時開快車、闖紅燈，因此導致車禍發生，讓他得賠償車禍損失，胡釋安表示：「對剛『出社會』的年輕人來說，這是很大的打擊，很難想像不斷在日常生活中遇到這樣狀況的消防工作，消防員心理素質真的都很強大，超佩服。」