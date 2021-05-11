「社區感染風險」面臨嚴峻挑戰　高雄市宣布防疫等級提升

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高雄市防疫等級將提升，陳其邁說，下午的工作會議將對包括交通工具、醫院探病、校園活動，以及一般公共場所的檢查、戴口罩等部分進行整體性的盤點，比照過去秋冬及部桃專案的防疫基準，同步調升防疫措施。
另外針對機組員的部分，陳其邁表示，過去有關機組員的部分是由民航局來負責，從上個禮拜開始，也請衛生局主動開始做機組員的自主健康管理追蹤，雖然在高雄市的相關機組員大多都是非長途，也不會在外站過夜，接觸風險較低，但配合華航的清零計畫2.0，也已要求衛生局進行全面稽查，請相關機組人員以及港埠人員，務必配合整體國家防疫措施。
衛生局長黃志中則表示，目前國外的疫情嚴峻，而國內包括華航飯店的內部疫情一直沒有中斷，所以在防疫會議中也評估，認為內外都有威脅存在，所以市長要求各局處進行盤點，所有的防疫要升級到秋冬專案跟部桃當初的規格去做，這個部分下午將會有防疫工作小組會議來做個定案，原則上一定會做到方向是包括醫院的防疫升級，限制探病人數、時間、進出醫院的管制，甚至是醫院餐飲部門的限制，還有門診區相關公用用具的限制，今日下午會決定升級的程度。
而為因應疫情的變動，衛生局這兩天也已對部分長照機構實施防疫稽查，黃志中坦言，大家緊繃在防疫的時間比較久，已經有點鬆懈，所以包括戴口罩的狀況或是消毒狀況都有不盡如人意的地方，這部分都會繼續加強。
此外，針對公共運具應戴口罩部分，從去年九月份開始就有公告，在高雄市公共運具上面，如果不戴口罩的話，經勸導不聽就逕罰，感謝市民到目前都相當的配合，至於大型賣場等活動場所目前都有相關的規範在做，隨著今日市長指示要加嚴之後，也會在下午工作會議後提出相關的一些措施。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。