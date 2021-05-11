籃球／坦言P聯盟超越SBL 周俊三談新聯盟出現是「契機」
SBL台啤總教練周俊三今(11)日透露，台啤將兵分兩路，前進新聯盟以及續留SBL，被問到和新聯盟將和P. LEAGUE+打對台，周俊三坦言過去這一季SBL被P聯盟超越，聲勢遠遠不如隔壁棚，新聯盟的出現是個「契機」。
記者鍾東穎/新北報導
2021-05-11 13:13:13
SBL老牌球隊台啤本季締造史無前例20連勝，展現衛冕企圖心，無奈話題和球迷進場熱度始終不如剛誕生的P聯盟，周俊三坦言，「過去一年P聯盟和SBL對比，很明顯地是SBL完全被超越過去。
「超越過去的不是技術層面，SBL還是有很多球員，球賽精彩度也不差，目前SBL讓人詬病的是投入的精神是不夠的，包含主場、球隊經營，外界留有很負面的思考，認為SBL是沒進步的。」周俊三解釋。
現在出現新職籃聯盟和P聯盟競爭人氣，周俊三認為，「現在新的聯盟有這樣的機會，必須要去創新出來，我覺得對於國內籃球生態，是一個很大競爭和挑戰，我覺得是一個契機。」
周俊三認為，職業化進入市場機制，有更多球員得到機會，反過來說，球員要更努力才有機會上台，「舞台架構出來了，你想要進場，你必須有能力，而不是來學習能力，每一個人必須把自己的能力建構好，才能進到這樣的職場。」