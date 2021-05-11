爆不明感染源的本土個案！陳時中：提升疫情警戒至第二級

中央流行疫情指揮中心今(11)天捎來壞消息，公布國內新增7例本土個案，且多例為不明感染源，因應國內出現感染源不明之本土病例致社區感染風險增加，為防範發生持續社區傳播，自即日起至 6 月 8 日共4週，提升疫情警戒至第二級－「出現感染源不明之本土病例」，並對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施。

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另外陳時中也宣布，即日起至6月8日止，停止開放探病及探視，住院病人之陪病者及長照機構住民陪伴者仍為1名。指揮中心也列出醫院得同意探病之例外情形：(一)病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。(二)急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。(三)其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

長照機構得同意實地探視住民之例外情形如下：(一)住民出現嚴重身心不適症狀，如：失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，機構無法安撫住民。(二)其他經機構評估有必要探視者。

指揮中心強調，仍無故不配合佩戴口罩者，可報請地方主管機關依據傳染病防治法第36條規定，依同法第70條處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。