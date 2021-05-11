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爆不明感染源的本土個案！陳時中：提升疫情警戒至第二級

蘇貞昌
▲行政院長蘇貞昌11日前往指揮中心視察，呼籲國人收心、嚴謹面對疫情變化。（圖／記者王嘉鴻攝 2021.05.11）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-11 14:16:18｜2021-05-11 14:36:05

中央流行疫情指揮中心今(11)天捎來壞消息，公布國內新增7例本土個案，且多例為不明感染源，因應國內出現感染源不明之本土病例致社區感染風險增加，為防範發生持續社區傳播，自即日起至 6 月 8 日共4週，提升疫情警戒至第二級－「出現感染源不明之本土病例」，並對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施。

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措施如下：1.避免出入人多擁擠的場所，高感染傳播風險場域，民眾須依規定全程佩戴口罩，未遵守規定且勸導不聽者將嚴格開罰。2.所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩/使用隔板，並落實「實聯制」、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。3.原則上停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。

4.營業場所及公共場域應確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩/使用隔板，並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫措施；無法落實前述措施之場所應暫停營業。必要時，將強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。5.餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔/消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔/使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐。6.雙鐵（臺鐵、高鐵）、客運等大眾運輸禁止飲食；5月15日起，雙鐵城際列車禁站票。

另外陳時中也宣布，即日起至6月8日止，停止開放探病及探視，住院病人之陪病者及長照機構住民陪伴者仍為1名。指揮中心也列出醫院得同意探病之例外情形：(一)病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。(二)急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。(三)其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

長照機構得同意實地探視住民之例外情形如下：(一)住民出現嚴重身心不適症狀，如：失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，機構無法安撫住民。(二)其他經機構評估有必要探視者。

指揮中心強調，仍無故不配合佩戴口罩者，可報請地方主管機關依據傳染病防治法第36條規定，依同法第70條處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

▲指揮中心今（11）日表示，因應社區傳播風險升高，即日起至6月8日提升疫情警戒至第二級，實施相關限制措施，嚴守社區防線。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（11）日表示，因應社區傳播風險升高，即日起至6月8日提升疫情警戒至第二級，實施相關限制措施，嚴守社區防線。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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