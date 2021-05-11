羅東「銀河百家樂」爆群聚感染　指揮中心公布確診者足跡

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指揮中心也公開個案1202的足跡，發現他在5/7-5/9足跡單純，大多在遊藝場上夜班。
鑒於個案工作地為室內密閉擁擠場所，且顧客停留時間較長，傳播風險較高，衛生單位接獲通報後，隨即將個案同住家人、同事及常客等35人列為居家隔離對象並進行採檢，截至目前4人核酸檢測陽性確診(案1208至案1211)，17人陰性，10人檢驗中。
指揮中心表示，案1208、案1209及案1211為案1202同事(案1208 Ct值11；案1209 Ct值20；案1211 Ct值25)，皆為女性，年齡介於10多歲至40多歲，其中2人無症狀，案1211於5月8日曾有不適情形；案1210為遊藝場常客(Ct值12)，30多歲男性，5月9日曾有咳嗽、腹瀉症狀。
指揮中心指出，該5名遊藝場相關個案近期皆無出國，將持續調查活動史及接觸史，以釐清感染源。因應本起群聚事件，該遊藝場即日起暫停營業，全數員工居家隔離並採檢，衛生單位今日將進行環境消毒防治措施；另已請該遊藝場同棟之其他職場及業者，進行員工造冊與健康監測。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。