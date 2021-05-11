陳時中認了：「已經進入社區感染」 但稱國中會考不喊卡
國內疫情拉緊報？中央流行疫情指揮中心，今（11）天下午臨時召開記者會，由指揮官陳時中親自主持記者會，公布國內新增7例本土COVID-19確定病例，1例為案1187之接觸者(案1201)，6例感染源待釐清(案1202、案1203，案1208至案1211)，並包括1起遊藝場群聚事件。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-11 14:39:55｜2021-05-11 14:44:15
指揮官陳時中也鄭重宣佈：「已經進入社區感染了！」，陳時中提到：「社區內有沒有隱形帶原者，我相信多多少少都有一些，但國人勤洗手、戴口罩，能阻擋了一部分傳染，這次有查出來，我們要逐層匡列好，希望疫情不要擴大」。
至於針對即將到來的國中會考，陳時中則是強調不會停辦。陳時中指出，教育部在防疫上非常有經驗，今天早上也跟相關單位研究過，照以前的方式，將會限制不能陪考，相關試場維持通風、大家要戴口罩，並且不同風險分級在不同教室來考。
另外針對接下來的法說會、股東會旺季，陳時中表示，目前沒有強制要改採線上法說，相關企業指引針對監測員工健康、異地上班、分流等都有公告。
陳強調，超過百人的話，會有相關單位要核准防疫計劃，換句話說，場地要變很大，不然就要維持在100人以下。至於電影院相關室內場所，陳強調，業者要要求梅花座、戴口罩，夜市也要維持社交距離跟人流管制，如果做不倒只能停止營業。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。