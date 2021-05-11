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國內疫情升溫！台股收盤大跌652點　創史上第三大跌點

台股表現。（圖／記者顏真真攝）
▲國內疫情拉警報，讓台北股市今（11）日跳空開低，早盤萬七失守，中午過後傳出有感染源不明的本土病例，終場大跌652點，跌幅達3.78%。（圖／記者顏真真攝，資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-05-11 14:14:35｜2021-05-11 14:34:44

國內疫情拉警報，讓台北股市今（11）日跳空開低，早盤萬七失守，中午過後傳出有感染源不明的本土病例，行政院會議也建議提升警戒標準至2級，因此指數再下挫，盤中最低來到16460點，終場大跌652點，創史上第三大跌點，跌幅達3.78%，收在16583.13點，成交金額來到7148億元。

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美國科技股龍頭走弱，使得美股四大股市皆走弱，其中標普500跌1%以上，那斯達克指數跌350.38點，跌幅2.55%，收13,401.86 點。費城半導體指數下跌144.92點，跌幅4.66%，收2,967.11點。而今日亞股也跟著趴地，上午11點過後，日韓股市分別跌2.7%與1.3%，港股跌2%以上，唯有陸股跌幅收斂，跌0.4%。

台北股市今日跳空開低，早盤主要受到美股下挫影響，萬七失守來到16700點，但中午前後不斷有消息傳來國內有感染源不明的本土病例，就連行政院會議也傳出建議提升警戒標準至2級，行政院長蘇貞昌更喊話國人「疫情有新情況，該收心了」。因此中午過後，台股指數再下挫，最低來到16460點。

台股終場大跌652點，創史上第三大跌點，跌幅達3.78%，收在16583.13點，成交金額也爆巨量來到7148億元。電子權值股倒一片，包括台積電跌3%，聯發科跌6%，宏碁、南亞科、鴻海、華碩、旺宏、日月光都跌5到6%，友達、群創慘綠收在跌停。

但紡織族群如宏洲、東和、嘉裕、集盛、如興飆漲停。鋼鐵族群美亞、燁輝、盛餘也相對抗跌。至於疫情概念股紅通通，包括恆大、宏遠、毛寶、美德醫、康那香都飆漲停，亞諾法、台康、國光生、大江漲幅也有3到5%，表現亮眼。

回顧台股單日收跌情況，2020年1月30日收跌696點、2018年10月11日收跌660點，而今天2021年5月11日收跌652點排史上第三。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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