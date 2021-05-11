國內疫情升溫！台股收盤大跌652點　創史上第三大跌點

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北股市今日跳空開低，早盤主要受到美股下挫影響，萬七失守來到16700點，但中午前後不斷有消息傳來國內有感染源不明的本土病例，就連行政院會議也傳出建議提升警戒標準至2級，行政院長蘇貞昌更喊話國人「疫情有新情況，該收心了」。因此中午過後，台股指數再下挫，最低來到16460點。
台股終場大跌652點，創史上第三大跌點，跌幅達3.78%，收在16583.13點，成交金額也爆巨量來到7148億元。電子權值股倒一片，包括台積電跌3%，聯發科跌6%，宏碁、南亞科、鴻海、華碩、旺宏、日月光都跌5到6%，友達、群創慘綠收在跌停。
但紡織族群如宏洲、東和、嘉裕、集盛、如興飆漲停。鋼鐵族群美亞、燁輝、盛餘也相對抗跌。至於疫情概念股紅通通，包括恆大、宏遠、毛寶、美德醫、康那香都飆漲停，亞諾法、台康、國光生、大江漲幅也有3到5%，表現亮眼。
回顧台股單日收跌情況，2020年1月30日收跌696點、2018年10月11日收跌660點，而今天2021年5月11日收跌652點排史上第三。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。