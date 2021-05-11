車子怎麼冒水了？ 警民合力齊解圍

臺中市政府第五警分局東山所警員吳鳳紋於5月9日上午擔服值班勤務時，突見派出所前的大坑圓環有一輛自小客車拋錨擋在車道上，引擎蓋水花四溢，駕駛人下車也不知所措，吳員為排除交安狀況，立即招呼所內同仁一同前往了解，並合力將拋錨的車輛推至路旁，解除了交通堵塞的危機。
記者鄧力軍/台中報導
2021-05-11 14:49:26
經瞭解，事發時間正值假日大坑圓環車流量最大之際，一名男子駕駛黑色自小客車行經派出所前，突然該車引擎蓋開始冒出水花，該名男子隨即下車查看，正當手足無措時，派出所員警從所內出來，趨前提供幫助，派出所隔壁店家也熱心出來齊心協力將車推至路旁，等待道路救援，除順利將狀況排除外，也解除了交通壅塞的危機。
這名駕駛不斷表示，非常感謝警方與附近熱心民眾的協助幫忙，才能讓車輛拋錨事件平安順利的落幕，在場員警表示，你這是小車對我們來說已經是小意思了，上次我們還推過公車呢!恰好派出所就在土地公前面，一定是土地公有保佑才能順利排除困難，警方果真是地方土地公，協助民眾排除萬難。
分局長林沐弘對於東山所同仁主動積極的服務態度深表肯定與讚許，並呼籲駕駛人開車上路除應多注意交通安全規則外，亦必須先行做好行車前的安全檢查，確認車輛性能是否正常再上路，若真的發生拋錨情事，除擺放警示標誌，也要盡量待在安全地帶等候救援，以避免其他危險發生。