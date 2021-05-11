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費鴻泰批陳時中「應該被槍斃」！許淑華道歉：我不夠努力

▲北市議員許淑華也向全國民眾道歉，因為1年半前不夠努力，所以讓費鴻泰當選。（圖／翻攝許淑華臉書）
▲北市議員許淑華也向全國民眾道歉，因為1年半前不夠努力，所以讓費鴻泰當選。（圖／翻攝許淑華臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-11 14:38:18

桃園諾富特防疫旅館的群聚感染持續延燒，也讓國民黨立委費鴻泰跳出痛批疫情中心指揮官陳時中「根本應該被槍斃」，此言一出卻也引來各界輿論。對此，民進黨北市議員許淑華也出面向民眾道歉，沉痛表示「因為我不夠努力，讓費鴻泰當選」。

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昨（10）晚許淑華在臉書上表示，「我要向全國同胞鄭重道歉，1年半前，因為我不夠努力，輸掉了台北市第7選區立委選舉，讓費鴻泰當選，讓他在台灣最需要團結一心，最需要共同對抗疫情的時候，冒出來用尖酸刻薄的話、大聲嚷嚷地扯台灣後腿」。

許淑華感慨，「費鴻泰先生在記者會上，批評陳時中『應該被槍斃』，這位在全球疫情肆虐之際，身先士卒率領防疫團隊，和全國醫護人員一起撐起台灣抗疫防線的人，竟成為費鴻泰口中『應該被槍斃』的人？費先生難道忘了，你能坐享防疫成果，能夠大言不慚地罵人，甚至說要槍斃陳時中，正是因為有這位你所稱的『該被槍斃』的人，你有想過你的命其實是他救的嗎？」

▲國民黨立委費鴻泰。（圖／記者呂炯昌攝）
▲國民黨立委費鴻泰。（圖／記者呂炯昌攝）
許淑華也認為，當前的防疫作為或許有需要調整和研議的地方，但絕非像費鴻泰先生一樣，用「槍斃」這種中國威權式的字眼，包括他之前在質詢時，對陳時中嗆辣拍桌、破口大罵，這種無謂的政治口水案例早不勝枚舉，不僅缺乏理性溝通，更徹底否定防疫團隊，否定全台醫護人員努力。

許淑華最後也說，「1年半前，我因為落選而掉了眼淚，1年半後，我的眼淚化為滿滿的氣憤，中國派的民意代表，如果不為台灣設想，請回到你的『祖國』，無需在台灣大放厥詞，你們沒有需要被尊重，不用等到2024，從今天開始，中國派，我們走著瞧」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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