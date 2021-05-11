費鴻泰批陳時中「應該被槍斃」！許淑華道歉：我不夠努力

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許淑華感慨，「費鴻泰先生在記者會上，批評陳時中『應該被槍斃』，這位在全球疫情肆虐之際，身先士卒率領防疫團隊，和全國醫護人員一起撐起台灣抗疫防線的人，竟成為費鴻泰口中『應該被槍斃』的人？費先生難道忘了，你能坐享防疫成果，能夠大言不慚地罵人，甚至說要槍斃陳時中，正是因為有這位你所稱的『該被槍斃』的人，你有想過你的命其實是他救的嗎？」
許淑華也認為，當前的防疫作為或許有需要調整和研議的地方，但絕非像費鴻泰先生一樣，用「槍斃」這種中國威權式的字眼，包括他之前在質詢時，對陳時中嗆辣拍桌、破口大罵，這種無謂的政治口水案例早不勝枚舉，不僅缺乏理性溝通，更徹底否定防疫團隊，否定全台醫護人員努力。
許淑華最後也說，「1年半前，我因為落選而掉了眼淚，1年半後，我的眼淚化為滿滿的氣憤，中國派的民意代表，如果不為台灣設想，請回到你的『祖國』，無需在台灣大放厥詞，你們沒有需要被尊重，不用等到2024，從今天開始，中國派，我們走著瞧」。（編輯：潘毅）
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