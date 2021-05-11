不滿影片被盜用　美YouTuber加「Ｘ近平是小熊Ｘ尼」字樣

美國YouTuber尚恩（Shawn Woods）經常會在YouTube頻道Shawn Woods上分享捕鼠器的使用心得以及測試影片。上個月20日時，他分享了一則他認為是史上最偉大捕鼠器發明的測試影片，但最近尚恩發現這支影片遭到中國網友盜用，甚至還拿去販賣仿冒商品，讓尚恩氣的在影片上加註了「Ｘ近平是小熊Ｘ尼」、「自由西藏」等字樣。





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尚恩的YouTube頻道平常都會分享捕鼠器測試影片，受到不少網友喜愛，影片點擊率時常都會破萬次。上個月20日尚恩上傳的史上最偉大捕鼠器發明的測試影片後，更有上百萬名網友點擊觀看，尚恩甚至告訴捕鼠器製造商可以增加捕鼠器的製作量，來應付網友們如雪片般飛來的訂單。





沒想到5月8日時，尚恩再度上傳影片，這次卻不是介紹捕鼠器，尚恩表示他發現有中國網站以及社交媒體，不但盜用他的拍攝了500多支短片剪輯出來的影片，還竊取這間捕鼠陷阱產品業者的資訊，來販售偽造商品，讓他氣得痛罵一番。





▲尚恩表示他發現影片遭到盜用，還販售偽造商品。可以從販賣頁面發現商品的生產地是在中國深圳。（圖／翻攝自YouTube頻道Shawn Woods）

▲美國YouTube頻道Shawn Woods不滿影片遭到中國網友盜用，就在影片上加上了「近平是小熊Ｘ尼」等文字。（圖／翻攝自YouTube頻道Shawn Woods）