機組人員疫苗打氣低迷 高雄兩國籍航空接種率不到三成
華航機師事件染疫事件延燒，國內疫情面臨嚴峻挑戰，高雄衛生局長黃志中表示，據資料顯示，高雄這邊的兩國籍航空機組員，華航機組員的疫苗接種率不到25%，長榮也不到30%，市長陳其邁今（11）日強調，防疫的部分最重要還是要施打疫苗，才能夠終結疫情的流行，還是要呼籲符合公費疫苗接種的對象，儘速接種疫苗。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-11 15:09:56｜2021-05-11 15:10:35
今日防疫會議，陳其邁針對指定隔離醫院專責病房COVID 19疫苗接種率100%醫院進行頒獎，包括有高雄榮總、小港醫院、建仁醫院還有阮綜合醫院4家醫院，陳其邁強調，防疫最重要的就是保持社交距離跟戴口罩，這個是在沒有「群體免疫」保護力的情況下必需加強，但唯有施打疫苗，才能終結疫情流行，所以再次呼籲民眾，只要符合資格，就應盡速施打疫苗，以提升群體免疫能力。
衛生局長黃志中認為，對於病患家屬、醫療人員來講，醫療人員的接種，其實就像是「我接種你放心」貼紙，疫苗是醫護人員另一個防護衣，在醫院裡面能夠建立另外一道防火牆很重要，雖然目前並沒有強制規定，但是隨著疫情有所變動，大家要了解，疫苗不是馬上打馬上有效，除非有禁忌或不適合打疫苗，還是建議要儘快接種疫苗。
黃志中也表示，最近的疫苗接種率隨著疫情升溫，接種狀況比前幾個禮拜踴躍很多，但是有些地方還是很令人擔心，包括從資料發現，高雄航空機組員的部分，華航的機組員到目前為止，接種疫苗的比例仍不到25%，長榮也不到30%，且上周也去做相關機場的稽查，還是有發現部分機場人員沒有戴口罩的情形，但經勸導大家都有戴上。
黃志中強調，如果對防疫的態度不夠積極，大家不特別去注意，「任何一個破口都會形成你我旁邊的危險」，戴口罩、打疫苗對大家都有好處，尤其是暴露在風險之下的民眾，所以衛生局會持續加強宣導，並繼續在港埠設立疫苗施打站，目前是一周兩次，希望提供最方便的狀況與最好的服務，趕快提高疫苗的施打率，而被問到AZ疫苗是否能效期內全部打完？黃志中則表示：「目前為止，我覺得不夠用了啦」。