本土案例持續延燒 蔡易餘怒轟：華航董事長應為此負責
台灣疫情持續延燒，本土案例不斷出現，民進黨立委蔡易餘今（11）日不滿表示，當初因為機組員身心健康、難排班、貨送不完等理由為考量，不斷減少隔離時間，根本就是錯誤決定，不能想賺錢又要享受防疫特權，落實防疫不該有化外之地，有上一波長榮機師確診的前車之鑑，華航還不鼓勵機組員盡快施打疫苗，怒轟「華航董事長難道不用負責嗎？」
記者劉育辰/台北報導
2021-05-11 15:13:43｜2021-05-11 15:14:46
華航機師感染群不斷擴大，導致台灣本土案例不斷增加，雖然中央流行疫情指揮中心（CDC）已經要求華航從「3加11」改為居家隔離5天加9天自主健康管理，但蔡易餘仍不滿表示，當初減少機組員居家隔離的天數根本就是錯誤的決定，航空公司不能想賺錢又要享受防疫特權，落實防疫不該有化外之地；之前長榮機師確診後，長榮就鼓勵機組員施打疫苗，有這樣的前車之鑑，華航機組員的施打率卻還是偏低，砲轟「華航董事長難道不用負責嗎？」爭取特權喊最大聲，出了包之後就「裝惦惦」。
此外，蔡易餘也呼籲CDC應該儘快重新檢視、並擴大公費疫苗施打族群，像里長、村里幹事、非防疫類大眾運輸駕駛、記者等，接觸人群多且廣的潛在高風險族群，也應納入公費疫苗施打族群範圍內。
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