中市藍營提電力排碳總量管制　綠營應納入其他污染源

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市長盧秀燕表示，台中市境內目前有5支煙囪、10部機組，是全國最大電廠，應按比例總量管制，不該公營的不減、民營也要新設，對台中市民十分不公平，市府堅決汰舊換新，守護台中、守護市民。

經發局表示，前年即接獲民營電廠中佳申請興建一座「燃氣複循環發電廠」，由於基地鄰近台電目前要興建2部燃氣機組，原預計2024年併聯發電，投資金額120億元，因電業法規定須取得地方政府同意，市府在收到中佳送件時就以「需取得台電對等除役1部燃煤機組之共識函文」理由駁回。市府對公、私態度一致，台電要興建2部燃氣機組的前提，必須拆掉4部燃煤機組。