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中市藍營提電力排碳總量管制　綠營應納入其他污染源

中市藍營提電力排碳總量管制　綠營應納入其他污染源
▲國民黨議員李中表示，火力發電廠所造成的高碳排量除造成空氣污染，提案請市政府針對碳排放量占比最高的電力業進行總量管制(圖／李中服務處提供2021.5.11)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-11 15:20:32

台中市議會今(11)日召開大會，最近傳聞有民營「中佳電廠」電力公司預計在龍井興建燃氣電廠，國民黨議員李中表示，火力發電廠所造成的高碳排量除造成空氣污染，也讓旱情等極端氣候加劇，他將提案，請市政府針對碳排放量占比最高的電力業進行總量管制，並要求逐年減碳。民進黨市議員何敏誠表示，市府要總量管制，應該工廠、焚化爐或者其他污染源納入，並且明白提出排碳量多少，不要只會口頭說。

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李中說，台中火力發電廠目前是全國最大的火力發電廠，也是碳排放量最大的工廠，只要中火碳排放量一增加，中市的空汙就會增加；而高碳排放量的溫室氣體，也是造成極端氣候的兇手。

李中指出，近年來除了中火要新增燃氣機組，中佳企業也有意於台中港區興建燃氣機組電廠，這將會讓臺中的碳排放量遽增，為了讓臺中市的空汙不要再增加，有必要進行電力業的碳排放量總量管制。

議員吳瓊華強調，蔡政府的能源政策亂七八糟，綠能沒有成效，就把主意動到天然氣發電，但是燃氣跟燃煤同樣是火力發電，對環境都有很大的衝擊，經濟部想引進民間資金在台中再蓋新的火力電廠，這麼大的事情，為何不跟地方好好說明。

民進黨市議員何敏誠及李天生則表示，排碳是中央及地方一致的共識，但市長盧秀燕表示要排碳總量管制，應該將焚化爐、鍋汽爐一起納入，而且要說明總量管制的數量是多少。

何敏誠更表示，市府要總量管制，一旦訂了總量管制量，是不是代表台中市不要設工廠，他強調台中市不是獨立王國，台中市不要孤芳自賞。

市長盧秀燕表示，台中市境內目前有5支煙囪、10部機組，是全國最大電廠，應按比例總量管制，不該公營的不減、民營也要新設，對台中市民十分不公平，市府堅決汰舊換新，守護台中、守護市民。

經發局表示，前年即接獲民營電廠中佳申請興建一座「燃氣複循環發電廠」，由於基地鄰近台電目前要興建2部燃氣機組，原預計2024年併聯發電，投資金額120億元，因電業法規定須取得地方政府同意，市府在收到中佳送件時就以「需取得台電對等除役1部燃煤機組之共識函文」理由駁回。市府對公、私態度一致，台電要興建2部燃氣機組的前提，必須拆掉4部燃煤機組。

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