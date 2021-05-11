中市藍營提電力排碳總量管制　綠營應納入其他污染源

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李中指出，近年來除了中火要新增燃氣機組，中佳企業也有意於台中港區興建燃氣機組電廠，這將會讓臺中的碳排放量遽增，為了讓臺中市的空汙不要再增加，有必要進行電力業的碳排放量總量管制。
議員吳瓊華強調，蔡政府的能源政策亂七八糟，綠能沒有成效，就把主意動到天然氣發電，但是燃氣跟燃煤同樣是火力發電，對環境都有很大的衝擊，經濟部想引進民間資金在台中再蓋新的火力電廠，這麼大的事情，為何不跟地方好好說明。
民進黨市議員何敏誠及李天生則表示，排碳是中央及地方一致的共識，但市長盧秀燕表示要排碳總量管制，應該將焚化爐、鍋汽爐一起納入，而且要說明總量管制的數量是多少。
何敏誠更表示，市府要總量管制，一旦訂了總量管制量，是不是代表台中市不要設工廠，他強調台中市不是獨立王國，台中市不要孤芳自賞。
市長盧秀燕表示，台中市境內目前有5支煙囪、10部機組，是全國最大電廠，應按比例總量管制，不該公營的不減、民營也要新設，對台中市民十分不公平，市府堅決汰舊換新，守護台中、守護市民。
經發局表示，前年即接獲民營電廠中佳申請興建一座「燃氣複循環發電廠」，由於基地鄰近台電目前要興建2部燃氣機組，原預計2024年併聯發電，投資金額120億元，因電業法規定須取得地方政府同意，市府在收到中佳送件時就以「需取得台電對等除役1部燃煤機組之共識函文」理由駁回。市府對公、私態度一致，台電要興建2部燃氣機組的前提，必須拆掉4部燃煤機組。