2022台灣燈會高雄見 史哲率同仁以夜行軍形式勘察衛武營
2022台灣燈會將在高雄舉行，高雄市副市長史哲今(11)日PO文表示，昨天夜裡他帶著2022台灣燈會的相關籌辦同仁，以星光夜行軍形式勘察衛武營，史哲認為，當衛武營都會公園全黑，恢復最原始的黑森林，大家置身其中，只能說雖然嚮往光明，更要珍惜黑夜。在自然光下，史哲認為，減光、弱光、惜光，更將會是2022台灣燈會與以往不同之處。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-05-11 15:30:19
昨天夜裡，史哲、副秘書長郭添貴、觀光局長周玲妏、文化局長王文翠、工務局養工處長林志東以及2022台灣燈會籌辦團隊的同仁們，一同在星光下夜勘衛武營都會公園，史哲除感謝養工處的協助，在最不影響到市民朋友運動休憩的深夜時分，等到十一點，公園幾近無人時，衛武營都會公園全黑，恢復最原始的黑森林。 史哲認為，2022台灣燈會，高市府擁有歷年燈會最棒、最獨特的雙場域-衛武營、愛河灣，兩個場域有著兩座國際級的建築，更擁有海灣、湖泊的雙水域，在衛武營都會公園裡還有豐富的地形地貌與軍事基地所留下的建築痕跡，以及透過許多人努力一起保留下都會市中心中獨一無二的黑森林。史哲說，這一次我特別請同仁們要以這豐富的地形地貌做為作品的發想與思考的基底，要帶給大家最獨特的燈會欣賞體驗。
史哲強調，從農曆年後就緊鑼密鼓的每周開會，因應每周的進度更是常常不分日夜的辛苦籌備。昨晚，更是晚上十一點來星光夜行軍。相較於其他縣市，我們的籌備期只有一半，所有的準備工作都被壓縮，同時還面臨國際疫情的考驗。感謝大家努力用心籌備，還有七個半月，一起加油!!2022台灣燈會，我們高雄見。