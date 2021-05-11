羅東遊藝場5人確診！老司機曝「環境風險」：就怕這3行為

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鑒於遊藝場內屬密閉擁擠空間，且顧客停留時間較長，傳播風險較高，衛生單位也嚴陣以待，已進行環境消毒防治措施。有網友就在PTT發文提到，台灣遊藝場普遍又小又擠，相較於日本柏青哥機台都會固定噴酒精消毒，「台灣都是掛在旁邊有要用的再自己噴，檯子常常髒的跟什麼一樣，甚至還有人一邊摳腳一邊玩」。
不只消毒措施不夠完備，就連顧客配戴口罩的時間也相當令人擔憂，不少顧客就算在室內也是抽菸加上吃檳榔、吐檳榔渣，此外營業時間內早上、中午、晚上都有供應便當，「一邊吃便當又喝飲料，這種狀況有確診病人在裡面玩檯子」，所有顧客都暴露在染疫風險下，但店員也無法確實管制「連抽菸都不敢檔，口罩沒戴誰會講話？客人跑掉誰要負責？」，包含較少進行酒精消毒、客人長時間沒有配戴口罩加上店員勸導無效等3項行為恐怕將讓工作人員、顧客與接觸者暴露在高染疫風險下。
對此，許多老司機也紛紛出面坦言某些遊藝場的環境一旦有確診顧客，恐怕會爆發更大規模的疫情，「如果是印度的變種病毒 確實可能都中」、「如果不是開分，掉代幣的，更髒」、「應該不少人沒見過這種環境吧，全中真的也不意外」、「重點是這種地方沒人在戴口罩的吧」、「這家離車站又近又好停車，周圍吃的又多，很恐怖」。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。