影／北市防疫升級！室內100人、室外500人以上活動停辦

因應新冠肺炎疫情在台灣逐漸升溫，為了配合中央防疫指揮中心防疫升級的相關制度，台北市政府方面今（11）日下午臨時召開記者會，宣布北市防疫升級，室內100人以上、室外500人以上活動停辦，學校畢業旅行、戶外教學全數取消，年長者老人供餐、長青樂活遊以及相關課程都暫停辦理。





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台北市長柯文哲宣布，室內100人以上、室外500人以上活動停辦，人數未達標準的大型活動，雖然沒有強制停辦，但是北市府方面也希望主辦單位能夠斟酌停辦。而活動中會強制民眾戴口罩，並且保持社交安全距離。





此外教育局相關的各級學校，畢業旅行以及戶外教學等活動，也都宣布停辦，畢業典禮則採線上直播的方式進行。而交通部分，仍舊維持搭乘大眾交通運輸工具時全程配戴口罩，且禁止在搭乘期間進行飲食。餐廳部分，則是要求各餐廳採取梅花座的方式，保持用餐者的社交距離。





大型活動部分，北市防疫指揮官、副市長黃珊珊也說明細節，包含週末即將舉行的開齋節取消外，小巨蛋、台北流行音樂中心所舉辦的相關活動，目前也都朝延後或是停辦的方向處理。至於防疫旅館的部分，柯文哲強調將會安排旅館相關人員先行施打疫苗。





至於國中會考的部分，由於牽涉到的細節相當多，柯文哲表示明天上午會再召開記者會，宣布相關實行細則。



