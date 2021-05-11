名家論壇》盧燕俐／當沖不夠看，馬上沖賺更多？

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沒錯，關鍵處就在這句，「許多個股波動越來越大」，形成助漲助跌的現象。就連大牛股中鋼，過去十多年，股價在20多元附近徘徊，隨著鋼價暴漲，股價從四月初一路噴出，當沖占比也從個位數迅速暴增至40％左右，5月6日甚至突破50％，翻身為最新飆股；更別說熱門股長榮和陽明，被網友形容成「買航運股，人生才會出運」，當沖占比居然高達7成。
當沖，原本是讓投資人作為避險工具，也是先進國家常見的機制之一，但隨著台股投機氣氛高漲，當沖客也越來越多，從大戶、小戶到菜籃族，常能聊上幾句當沖心得，近期每逢演講，也常有聽眾要求分享當沖技巧。可見，當沖之熱，前所未有。
然而，一旦當沖占比過高，籌碼凌亂，就容易引起「多殺多」，散戶往往討不到便宜，甚至只能認賠出場。以5月4日的長榮為例，從大漲變跌停，震幅8.6%，一開盤大漲就去追的人，至5月7日收盤，仍呈現套牢，幸好5月10日漲停才有獲利。也有媒體報導，有理財小白以為當沖是無本生意，盲目沖來沖去的下場是，年紀輕輕就違約交割，嚴重影響信用。
目前，當沖降稅是否在延長，各界看法不同。金管會與券商，比較傾向正面看法，
財政部則端出「政策是否已達成、股市發展兩因素」，作為評估指標。眾所皆知，當沖降稅是為了活絡成交量能，以金管會統計，實施前的2016年，集中市場當沖占比只有9.6%，截至5月6日，竟飛越44.4%，再創歷史新高，且整體成交量屢創新高，動輒超過5000億元，券商獲利也大增，看來活絡市場的階段性任務已達成。
至於「股市發展」因素，台股已站上一萬七千點，雖然籌碼面凌亂，但基本面強勁，即使隨時有回檔的可能性，長期趨勢依舊向上，建議執政當局不必太迷戀當沖降稅所營造出的虛幻量能，應讓投資市場回歸理性，鼓勵年輕人認真工作、謹慎理財，長期持有好股，進出波短操作，投資不投機，才能達到真正累積財富的效果。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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