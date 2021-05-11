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名家論壇》盧燕俐／當沖不夠看，馬上沖賺更多？

台股表現。（圖／記者顏真真攝）
▲近期台股投機氣憤高漲，也帶動投資人關注當沖議題，但理財專家盧燕俐呼籲「投資不投機」才能真正的累積財富。（圖／NOWnews資料照片）

文/盧燕俐

2021-05-11 15:50:08

「台股沖沖樂，特訓班讓你輕鬆獲利！」「你今天當沖了嗎？當沖不夠看，『馬上沖』賺更多！」網路上目不暇給的廣告，讓不少理財小白誤以為當沖才是王道，研究基本面和產業趨勢太落伍，但真的是如此嗎？

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曾有人來我臉書留言，「花了好幾萬元上課學當沖，正以為打通任督二脈，準備大賺一票，沒想到，短短幾個月，50多萬元的積蓄就賠光了」；也有朋友原就以當沖交易為主，去年每日當沖200多萬，今年已大增至600多萬，問他獲利是否因此倍增，他苦笑著說，「哪有那麼好賺？只是看到許多個股波動越來越大，不多沖個幾回，穩死！」

沒錯，關鍵處就在這句，「許多個股波動越來越大」，形成助漲助跌的現象。就連大牛股中鋼，過去十多年，股價在20多元附近徘徊，隨著鋼價暴漲，股價從四月初一路噴出，當沖占比也從個位數迅速暴增至40％左右，5月6日甚至突破50％，翻身為最新飆股；更別說熱門股長榮和陽明，被網友形容成「買航運股，人生才會出運」，當沖占比居然高達7成。

當沖，原本是讓投資人作為避險工具，也是先進國家常見的機制之一，但隨著台股投機氣氛高漲，當沖客也越來越多，從大戶、小戶到菜籃族，常能聊上幾句當沖心得，近期每逢演講，也常有聽眾要求分享當沖技巧。可見，當沖之熱，前所未有。

然而，一旦當沖占比過高，籌碼凌亂，就容易引起「多殺多」，散戶往往討不到便宜，甚至只能認賠出場。以5月4日的長榮為例，從大漲變跌停，震幅8.6%，一開盤大漲就去追的人，至5月7日收盤，仍呈現套牢，幸好5月10日漲停才有獲利。也有媒體報導，有理財小白以為當沖是無本生意，盲目沖來沖去的下場是，年紀輕輕就違約交割，嚴重影響信用。

目前，當沖降稅是否在延長，各界看法不同。金管會與券商，比較傾向正面看法，

財政部則端出「政策是否已達成、股市發展兩因素」，作為評估指標。眾所皆知，當沖降稅是為了活絡成交量能，以金管會統計，實施前的2016年，集中市場當沖占比只有9.6%，截至5月6日，竟飛越44.4%，再創歷史新高，且整體成交量屢創新高，動輒超過5000億元，券商獲利也大增，看來活絡市場的階段性任務已達成。

至於「股市發展」因素，台股已站上一萬七千點，雖然籌碼面凌亂，但基本面強勁，即使隨時有回檔的可能性，長期趨勢依舊向上，建議執政當局不必太迷戀當沖降稅所營造出的虛幻量能，應讓投資市場回歸理性，鼓勵年輕人認真工作、謹慎理財，長期持有好股，進出波短操作，投資不投機，才能達到真正累積財富的效果。

●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

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