杜氏刀法斷毒害　「醫療奉獻獎」杜元坤擔任高市反毒大使

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杜元坤接受電台專訪時表示，開一台刀救一人，且要用很多醫護人力，但與毒防局合作進行毒品防制工作，可以救很多人、很多家庭，他覺得很有意義且很重要，尤其高雄市有全國唯一的毒品防制局，許多醫療院所包括義大醫院都主動自願與毒防局合作，希望協助與解決毒品危害問題。他表示曾有病人本身毒癮發作而影響醫療療程，醫師必需面對更難的醫療處理，奉勸國人千萬別碰毒，並應勇敢求助。
杜元坤同時強調預防勝於治療，他知道毒防局在毒品防制的預防衛教上很用心，這次擔任反毒大使就是要一起投入反毒宣導工作。
毒防局局長林瑩蓉特別感謝杜院長願意擔任反毒大使，並不辭辛勞撥冗為毒品防制工作發聲，毒品防制與醫療工作密不可分，不僅後端戒癮要仰賴醫療專業合作，在預防初犯及降低再犯上也需醫療體系的專業協助，本次借重醫療奉獻獎得主杜元坤院長在醫療領域的卓越貢獻及崇高社會影響力，希望拒絕毒品知能可以更普及大眾，防患於未然。
以杜氏刀法聞名國際的杜元坤院長，在電台專訪中也要以以杜氏刀法斷毒害，分享投入醫療工作的使命感，同時進行反毒宣導衛教，本專訪將於5月15日上午十點在教育廣播電臺高雄分臺（嘉義台南Fm107.7、高雄屏東Fm101.7、澎湖Fm99.1 、恆春Fm99.3）播出。