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杜氏刀法斷毒害　「醫療奉獻獎」杜元坤擔任高市反毒大使

▲杜元坤接受電台專訪時表示，與毒防局合作進行毒品防制工作，可以救很多人、很多家庭。（圖／高市府毒防局提供）
▲杜元坤接受電台專訪時表示，與毒防局合作進行毒品防制工作，可以救很多人、很多家庭。（圖／高市府毒防局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-05-11 16:04:27

高雄市毒品防制局近日邀請榮獲第29屆「醫療奉獻獎」的杜元坤醫師擔任反毒大使，目前擔任高雄義大醫院院長的杜元坤醫師，是國際神經顯微重建手術權威，自創的「杜氏刀法」享譽國際，有「上帝派來的天使」、「候鳥醫師」、「住院院長」、「瘋狂醫師」等霸氣稱號，專挑戰高難度手術，背後有許多視病如親的暖心事蹟，更是捐出上億元薪水救助弱勢。

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杜元坤擔任毒防局的反毒大使，是毫無猶豫一口就答應，他告訴毒防局長：「我們一起合作來救社會」，並從百忙之中特別抽空到教育電台錄製毒品防制宣導專題，投身社會公益，希望將醫療的專業奉獻、造福社會大眾。

▲杜元坤自創「杜氏刀法」享譽國際，有「上帝派來的天使」等稱號。（圖／高市府毒防局提供）
▲杜元坤自創「杜氏刀法」享譽國際，有「上帝派來的天使」等稱號。（圖／高市府毒防局提供）
杜元坤接受電台專訪時表示，開一台刀救一人，且要用很多醫護人力，但與毒防局合作進行毒品防制工作，可以救很多人、很多家庭，他覺得很有意義且很重要，尤其高雄市有全國唯一的毒品防制局，許多醫療院所包括義大醫院都主動自願與毒防局合作，希望協助與解決毒品危害問題。他表示曾有病人本身毒癮發作而影響醫療療程，醫師必需面對更難的醫療處理，奉勸國人千萬別碰毒，並應勇敢求助。

杜元坤同時強調預防勝於治療，他知道毒防局在毒品防制的預防衛教上很用心，這次擔任反毒大使就是要一起投入反毒宣導工作。

▲毒防局局長林瑩蓉特別感謝杜元坤願意擔任反毒大使，並不辭辛勞撥冗為毒品防制工作發聲。（圖／高市府毒防局提供）
▲毒防局局長林瑩蓉特別感謝杜元坤願意擔任反毒大使，並不辭辛勞撥冗為毒品防制工作發聲。（圖／高市府毒防局提供）
毒防局局長林瑩蓉特別感謝杜院長願意擔任反毒大使，並不辭辛勞撥冗為毒品防制工作發聲，毒品防制與醫療工作密不可分，不僅後端戒癮要仰賴醫療專業合作，在預防初犯及降低再犯上也需醫療體系的專業協助，本次借重醫療奉獻獎得主杜元坤院長在醫療領域的卓越貢獻及崇高社會影響力，希望拒絕毒品知能可以更普及大眾，防患於未然。

以杜氏刀法聞名國際的杜元坤院長，在電台專訪中也要以以杜氏刀法斷毒害，分享投入醫療工作的使命感，同時進行反毒宣導衛教，本專訪將於5月15日上午十點在教育廣播電臺高雄分臺（嘉義台南Fm107.7、高雄屏東Fm101.7、澎湖Fm99.1 、恆春Fm99.3）播出。

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