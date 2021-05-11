防疫升級大型活動停辦 民進黨宣布暫緩516公投說明會
武漢肺炎疫情covid 19今（11）天國內出現感染源不明情況，台灣進入社區感染，防疫升級。民進黨原訂本週日（5/16)展開的公投國政說明會「台灣政進步 向您報進度」確定暫緩舉行。
記者胡宥心/台北報導
2021-05-11 15:51:57
指揮中心今將防疫升級，宣布疫情警戒標準及因應事項，即日起至6月8日，提升疫情警戒至第二級「出現感染源不明之本土病例」，並對於個人及外出、集會活動、營運場域、大眾運輸實施相關限制措施。原則上停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。
民進黨發言人顏若芳表示，說，民進黨以防疫為優先，原訂本週日舉辦「台灣政進步 向您報進度」施政說明會首發場會暫緩舉行，並配合疫情指揮中心指引，6月8日前相關說明會也先暫停辦理。顏若芳表示，民進黨未來也會全力配合指揮中心指引，做最大彈性的調整，優先做好防疫準備。
顏若芳說，在面對嚴峻的疫情下，希望全體國人可以共體時艱，遵守指揮中心的指示，做好防疫措施，一起渡過這個非常時期。