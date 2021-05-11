高市出動空拍機掌握原水流向 希望能撐到6月梅雨季來臨
南部水情持續拉警報，高市府為積極開拓水源，昨(10)日與水利署聯手，出動兩台空拍機勘查荖濃溪水路，以期精準掌控民生與農業灌溉的原水流向，初勘水路正常、沒有斷流，高市府水利局專門委員黃柏棻今(11)日表示，為避免水情由橙轉紅，市府透過鑿井，持續挹注澄清湖的水量，開源節流，成功把水存在水庫裡，希望能撐到6月底梅雨季來臨。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-05-11 16:06:26
空拍機升空，從新威大橋開始勘查荖濃溪水路，從上游開始掌握水流情形，可以看到河床明顯裸露，川流量嚴重枯竭，流經竹子門發電廠的水流，匯聚成一潭綠水，所幸沒有出現斷流水，順利流進入美濃的農灌系統，流入美濃溪、旗山溪，最後流進高屏堰。 黃柏棻也說，美濃溪最後又匯到旗山溪，旗山溪最後又走到高屏堰，我們就是在高屏堰做原水取水的動作，配合我們在九曲站的一些鑿井，還有一些地面水的作業，我們希望能夠在6月底之前，能夠維持橙燈不會進入紅燈，就是分區供水的階段。
另外，缺水的危機也影響到工業，不過高雄日月光半導體工廠，在廠內有一座用7.5億，打造的中水回收廠，能把廢水層層過濾變成RO淨水，這座中水回收廠啟用至今6年，累計節水達2000萬噸，相當於高雄所有民眾，1個月的用水量，因為先前的未雨綢繆，日月光讓自己在缺水的時候，還能有水能夠應急。