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影／防疫期間打口水仗沒用！柯文哲：Call-in節目別再罵

台北市長柯文哲11日在北市防疫記者會上表示，希望大家在疫情不確定嚴重性的當下，不要再相互叫罵，而是一同穩定讓疫情趨緩。
▲台北市長柯文哲11日在北市防疫記者會上表示，希望大家在疫情不確定嚴重性的當下，不要再相互叫罵，而是一同穩定讓疫情趨緩。（圖／記者陳明安攝，2021.05.11）

記者丁上程／台北報導

2021-05-11 16:02:17｜2021-05-11 16:27:42

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸升溫，除了華航機師確診、諾富特飯店群聚感染外，今（11）日防疫指揮中心又宣布有6名不明感染源的確診案例，恐怕將成為社區感染的破口。對此台北市長柯文哲也在下午的臨時記者會中嚴正呼籲，由於不知道疫情會嚴重到什麼程度，希望大家能夠保持穩定，且不要再去責怪來責怪去，不會對疫情有所減緩。

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柯文哲表示，過去自己在台大當小醫生時，看到有一些年輕的主治醫師開刀不順時會罵護理師或實習生，但自己的老師則告訴他越亂的時候要越定。柯文哲強調，這次疫情真的是不確定到底有多嚴重，「所以一定要維持穩定，不要這時候去責怪誰。」

柯文哲表示，自己很不喜歡看到晚上Call-in節目在那罵來罵去，「如果罵完血就會止，或者罵來罵去疫情就會減緩的話，那就繼續罵。」柯文哲說，如果罵沒用「請大家今天晚上不要罵來罵去，先把問題解決，要罵一個禮拜後後再來處理。」

▲11日出現感染源不明群聚個案，指揮中心宣布全台進入二級警戒。（圖／中央流行疫情指揮中心）
▲11日出現感染源不明群聚個案，指揮中心宣布全台進入二級警戒。（圖／中央流行疫情指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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