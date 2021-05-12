治療變成索命凶器　《梨泰院》男星被逼到絕境！

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李大衛首度拍恐怖片，透露工作期間令他感到背脊發涼的情況，他說：「有一次在晚上拍攝前，白天大家先做準備，在建築物裡面四處走走看看，但當我看到陽光透過窗邊照進走廊時，突然覺得很恐怖，心想晚上時絕不能一個人在這走動，一定要跟工作人員們一起行動。」
金道勳劇中遭遇許多怪事，平常很害怕恐怖題材作品的他，這次為了減少內心的恐懼，決定在晚上背劇本，並錄下自己觀看恐怖電影的模樣，努力塑造角色。金道勳表示：「我很怕看恐怖電影，導演跟我說開始拍攝《催魂頻率》後應該就不會怕了，結果殺青後我還是很害怕。」
崔在勛導演表示，一直對「催眠」很感興趣，心想若以電影來呈現的話，應該會很有趣，便開始構寫劇本，表示：「我不只想透過催眠，打造出一部會令人感到恐懼的電影，還想在觀眾心中留下一點什麼。關於校園霸凌、排擠問題近期再度受到關注，電影中也有提到這部分，我當初就是想讓大家思考這些問題而開始寫這部作品的劇本。」《催魂頻率》已在台上映。
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