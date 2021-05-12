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治療變成索命凶器　《梨泰院》男星被逼到絕境！

▲李大衛（右）片中被逼入絕境。（圖／車庫娛樂）
▲李大衛（右）片中被逼入絕境。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-05-12 08:00:00

南韓恐怖電影《催魂頻率》由李大衛、祚弦、金道勳、南旻宇、金南優、孫昞昊等人演出，故事敘述在孫昞昊的協助下，接受催眠治療的李大衛，和他的朋友陷入幻影的惡夢中，還因此一個接一個被逼入絕境。李大衛因《梨泰院Class》打開知名度，此次片中飾演大學生「都賢」，他表示：「『都賢』是負責引領朋友們的角色。他和朋友們共同擁有過去的一段回憶，在接近過去的自己時也產生了罪惡感。」 

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▲片中的人一個接一個被逼入絕境。（圖／車庫娛樂）
▲片中的人一個接一個被逼入絕境。（圖／車庫娛樂）
李大衛首度拍恐怖片，透露工作期間令他感到背脊發涼的情況，他說：「有一次在晚上拍攝前，白天大家先做準備，在建築物裡面四處走走看看，但當我看到陽光透過窗邊照進走廊時，突然覺得很恐怖，心想晚上時絕不能一個人在這走動，一定要跟工作人員們一起行動。」 

金道勳劇中遭遇許多怪事，平常很害怕恐怖題材作品的他，這次為了減少內心的恐懼，決定在晚上背劇本，並錄下自己觀看恐怖電影的模樣，努力塑造角色。金道勳表示：「我很怕看恐怖電影，導演跟我說開始拍攝《催魂頻率》後應該就不會怕了，結果殺青後我還是很害怕。」 

崔在勛導演表示，一直對「催眠」很感興趣，心想若以電影來呈現的話，應該會很有趣，便開始構寫劇本，表示：「我不只想透過催眠，打造出一部會令人感到恐懼的電影，還想在觀眾心中留下一點什麼。關於校園霸凌、排擠問題近期再度受到關注，電影中也有提到這部分，我當初就是想讓大家思考這些問題而開始寫這部作品的劇本。」《催魂頻率》已在台上映。

▲金道勳劇中接連遭遇怪事。（圖／車庫娛樂）
▲金道勳劇中接連遭遇怪事。（圖／車庫娛樂）
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