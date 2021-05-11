突增6例感染源不明確診！醫：台灣「神秘保護力量」弱了
國內新冠疫情升溫！中央流行疫情指揮中心今（11）日更宣布新增7例本土確診者，分別為「羅東遊藝場5人群聚，感染源待釐清；新北1人，感染源待釐清；1名機師家人」。對此，不少醫師也出面呼籲民眾「注意防疫相關措施」。胸腔重症醫師蘇一峰更發現，因為天氣熱，導致民眾「神秘保護力量（口罩）弱了」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-11 16:17:28｜2021-05-11 16:18:40
今（11）日爆出7例本土個案，指揮中心也證實，此為疫情期間以來單日最高本土個案的紀錄，也因此提升防疫等級到疫情警戒第二級－「出現感染源不明之本土病例」，並對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施。
而胸腔重症醫師蘇一峰在10天前就曾提醒「病毒已經進入社區感染，應該要全面警戒了」，卻遭到部分人士攻擊。他也發現「隨著最近天氣越來越熱，越來越多民眾出門不戴口罩了，台灣民眾鬆懈了，神秘的保護力量（口罩）弱了」，希望大家出門能重新戴上口罩。
蘇一峰最後也表示，「心感謝宜蘭的醫療人員，警覺心很強抓到沒有接觸史與出國的社區感染！防疫七局下目前安打連連，靠大家一起努力防守了！」（編輯：潘毅）
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