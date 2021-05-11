「顏寬恒你為什麼說謊?」　陳柏惟否認問政偷懶

罷免立法委員陳柏惟公民團體「刪Q總部」昨日向台中選委會遞交2階段連署書。陳柏惟選區的前國民黨立委顏寬恆

也在臉書上發文，奉勸陳柏惟不要辜負了海線霧峰選民的包容與支持。陳柏惟今(11)日則反嗆

顏寬恆，

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顏寬恆昨日在臉書發文表示，

整個台中地區的立委，以陳柏惟上網路電視媒體時數最多，這也難怪選民會抱怨與不滿。好的立法委員不需要有四十八小時，您只要專心做好一件事：照顧好海線與烏日霧峰地區的選民，也就夠了。他奉勸陳柏惟

「

莫要辜負了海線霧峰選民的包容與支持。不忘初心，方得始終，寬恒與您共勉之。

」

陳柏惟今日在立院受訪時表示，