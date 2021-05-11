「顏寬恒你為什麼說謊?」　陳柏惟否認問政偷懶

罷免立法委員陳柏惟公民團體「刪Q總部」昨日向台中選委會遞交2階段連署書。陳柏惟選區的前國民黨立委顏寬恆也在臉書上發文，奉勸陳柏惟不要辜負了海線霧峰選民的包容與支持。陳柏惟今(11)日則反嗆顏寬恆，「顏寬恒你為什麼說謊?」否認問政偷懶。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-11 16:39:45｜2021-05-11 16:40:25
顏寬恆昨日在臉書發文表示，整個台中地區的立委，以陳柏惟上網路電視媒體時數最多，這也難怪選民會抱怨與不滿。好的立法委員不需要有四十八小時，您只要專心做好一件事：照顧好海線與烏日霧峰地區的選民，也就夠了。他奉勸陳柏惟「莫要辜負了海線霧峰選民的包容與支持。不忘初心，方得始終，寬恒與您共勉之。」
陳柏惟今日在立院受訪時表示，「顏寬恒你為什麼說謊？每個禮拜我們都見面那麼多次」，發現顏寬恒被騙是身邊有很多蒙蔽他的人，又或者是跟罷免團體走的太近，「就像是被騙的人到銀行匯款，警察跟你講這是詐騙集團，你還是不相信」。
陳柏惟強調，兩人在地方上都遇得到，顏寬恒卻騙群眾他沒有在地方服務；明明都知道他在國會的質詢100%，顏寬恒卻還要拿記者會的片段，當作是在國會質詢的議題。
陳柏惟質疑，顏寬恒也許是為了個人的政治利益、享受在網路上留言當網紅的快感，又或者是加入了一個更大的詐騙集團政黨，所以才開始選擇說謊，作為一個朋友，他還曾親自打電話給顏寬恒，邀請對方參加演唱會，甚至還同台演戲過，「看著他一步步墮落，在詐騙黨的影響之下，我希望他早日回頭、走向正道」。
陳柏惟強調，有良知與智慧的台灣老百姓還是佔多數，顏寬恒如果持續用說謊的方式走向旁門左道，反而會讓他的群眾越來越少。