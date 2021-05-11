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疫情升溫！王心凌、A-Lin延期開唱　《全明星》決賽喊卡

▲許富凱（左圖起）、A-Lin、王心凌演唱會因疫情延辦。（圖／凱聲影藝、台視提供、A-Lin臉書）
▲許富凱（左圖起）、A-Lin、王心凌演唱會因疫情延辦。（圖／凱聲影藝、台視提供、A-Lin臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-05-11 16:22:34｜2021-05-11 16:29:14

中央流行疫情指揮中心今（11日）公布新增7例本土確診，其中6起感染源不明，指揮官陳時中定調已進入社區感染，全台疫情警戒升高至第二級，娛樂圈許多大型活動受到衝擊，如演唱會、金曲獎等，許富凱、王心凌、A-Lin等歌手陸續宣布表演延期。

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許富凱原本2月20日要在台北小巨蛋舉辦首場演唱會，因疫情延至5月29日，沒想到，近日疫情升溫，主辦方表示，顧及歌迷們的健康安全，月底的演唱會確定再次延辦，後續相關訊息將會於近期與大家說明。而樂團告五人宣布15日在台北Legacy的演唱會延期。

▲告五人將舉辦「在這座城市遇見了你」巡迴演唱會。（圖／相信音樂提供）
▲告五人演唱會受疫情波及。（圖／相信音樂提供）
王心凌5月29日於高雄巨蛋舉辦的「王心凌 CYNDILOVES2SING愛.心凌巡迴演唱會 2021旗艦版.高雄場」演唱會，主辦單位宣布延至7月10日原地點舉辦，已購票歌迷可持原票券於7月10日進場觀賞，如因改期而無法參與者也可辦理退票。

A-Lin預計明天（12日）在大直ATT SHOWBOX開唱，公司表示她剩下7場演出全延期，復唱時間還在討論。人氣實境節目《全明星運動會》5月30日將於高雄巨蛋舉辦總決賽，官方稍早宣布活動延期，延期日期待確定後公布。

▲全明星運動會第二季即將開播，第二季陣容加入許多其他領域好手包括鼓鼓（左起）、小刀、頑童小春、房思瑜、李佳薇、范逸臣、曹佑寧、王家梁等人。（圖／記者葉政勳攝
▲《全明星運動會》第二季總決賽也宣布延期。（圖／記者葉政勳攝）
由范怡文、林芯儀、劉品言攜手開唱的《似曾相識Somewhere In Time 西洋歌曲演唱會》，原定15日在信義劇場Legacy Max舉行，目前已宣布延期。另外，果陀劇場在臉書表示，由楊奇煜、郭靜主演的音樂劇《生命中最美好的5分鐘》台中、桃園場，以及屈中恆、曾國城、卜學亮主演的喜劇《ART》台北、高雄場全部延後演出。（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
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2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
36.43%63.57%
2021-05-10-2021-05-13
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