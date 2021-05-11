疫情升溫！王心凌、A-Lin延期開唱　《全明星》決賽喊卡

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王心凌5月29日於高雄巨蛋舉辦的「王心凌 CYNDILOVES2SING愛.心凌巡迴演唱會 2021旗艦版.高雄場」演唱會，主辦單位宣布延至7月10日原地點舉辦，已購票歌迷可持原票券於7月10日進場觀賞，如因改期而無法參與者也可辦理退票。
A-Lin預計明天（12日）在大直ATT SHOWBOX開唱，公司表示她剩下7場演出全延期，復唱時間還在討論。人氣實境節目《全明星運動會》5月30日將於高雄巨蛋舉辦總決賽，官方稍早宣布活動延期，延期日期待確定後公布。
由范怡文、林芯儀、劉品言攜手開唱的《似曾相識Somewhere In Time 西洋歌曲演唱會》，原定15日在信義劇場Legacy Max舉行，目前已宣布延期。另外，果陀劇場在臉書表示，由楊奇煜、郭靜主演的音樂劇《生命中最美好的5分鐘》台中、桃園場，以及屈中恆、曾國城、卜學亮主演的喜劇《ART》台北、高雄場全部延後演出。（編輯：楊穎軒）
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