中國60歲以上人口逾2.6億！官方：均齡38.8歲仍年富力強

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寧吉喆表示，中國人口今後會達到峰值，但具體時間仍有不確定性，預計未來中國人口總量仍會保持在14億人以上；普查結果顯示，中國16至59歲的勞動年齡人口為8.8億，平均人口年齡為38.8歲，寧吉喆強調中國勞動力資源仍然充沛、年富力強，且與美國平均年齡38歲的水平差不多。
中國國家統計局資料顯示，中國60歲以上人口為2億6402萬人，佔整體18.7%，65歲以上人口為1億9064萬人，佔整體13.5%；2010至2020年期間，60歲以上人口比例上升5.44個百分點、65歲以上人口上升4.63個百分點。寧吉喆表示，人口老齡化是社會發展的重要趨勢，也是未來較長一段時間的中國國情，既是挑戰也存在機遇。
早前就有許多專家警告中國因為一胎化政策、高齡化等因素，導致人口紅利衰退影響經濟發展。中國官方數據顯示，2020年中國育齡婦女的生育率為1.3，已處於較低的水平，主要原因可能是育齡婦女人口數持續減少，加上開放「二胎」的效應衰減，以及新冠肺炎疫情降低人們生育的意願。
中國官方強調，中國育齡婦女的生育意願子女數為1.8，相信只要做要相應的支持措施就能發會生育潛力。育齡婦女的減少，也可能與重男輕女的傳統觀念有關，普查數據顯示，中國男性人口數為7億2334萬人，佔51.24%；女性人口為6億8844萬人，佔48.76%，性別比為105.07，和2010年相比變化不大，且性別結構持續改善。
港媒《南華早報》早前報導，中國最新人口普查結果影響經濟發展、就業、投資、退休和社會福利方面的關鍵政策和立場，在公布數據前，官方多次強調人口增長下降。數據發布延遲也讓外接揣測，中國政府正試圖掩蓋數據所披露的問題。
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