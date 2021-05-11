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中國60歲以上人口逾2.6億！官方：均齡38.8歲仍年富力強

中國 人口普查
▲中國今日公布人口普查數據，外界關注中國人口老化、少子化以及生育率等重要數據。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-11 16:22:28

中國10年一次的人口普查原定於4月初發表，然而今年卻多次延遲至今（11）日才公布數據，引起外界關注中國經歷新冠肺炎疫情（COVID-19），面臨人口紅例衰退問題下的表現。中國國家統計局今日公布，2020年中國總人口為14.1億，雖然有超過2.6億人口在60歲以上，但當局強調中國平均年齡38.8歲仍然「年富力強」。

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綜合中國媒體報導，中國國務院新聞辦公室今日舉行記者會，由國家統計局局長寧吉喆報告人口變化相關數據，2020中國總人口達到14.1億人，佔全球總人口18%為第一人口大國；與2010年相比，增加7206萬人，增長5.38%，年平均成長率為0.53%，相比2000年至2010年的平均成長率0.57%。下降0.04個百分點。

寧吉喆表示，中國人口今後會達到峰值，但具體時間仍有不確定性，預計未來中國人口總量仍會保持在14億人以上；普查結果顯示，中國16至59歲的勞動年齡人口為8.8億，平均人口年齡為38.8歲，寧吉喆強調中國勞動力資源仍然充沛、年富力強，且與美國平均年齡38歲的水平差不多。

中國國家統計局資料顯示，中國60歲以上人口為2億6402萬人，佔整體18.7%，65歲以上人口為1億9064萬人，佔整體13.5%；2010至2020年期間，60歲以上人口比例上升5.44個百分點、65歲以上人口上升4.63個百分點。寧吉喆表示，人口老齡化是社會發展的重要趨勢，也是未來較長一段時間的中國國情，既是挑戰也存在機遇。

早前就有許多專家警告中國因為一胎化政策、高齡化等因素，導致人口紅利衰退影響經濟發展。中國官方數據顯示，2020年中國育齡婦女的生育率為1.3，已處於較低的水平，主要原因可能是育齡婦女人口數持續減少，加上開放「二胎」的效應衰減，以及新冠肺炎疫情降低人們生育的意願。

中國官方強調，中國育齡婦女的生育意願子女數為1.8，相信只要做要相應的支持措施就能發會生育潛力。育齡婦女的減少，也可能與重男輕女的傳統觀念有關，普查數據顯示，中國男性人口數為7億2334萬人，佔51.24%；女性人口為6億8844萬人，佔48.76%，性別比為105.07，和2010年相比變化不大，且性別結構持續改善。

港媒《南華早報》早前報導，中國最新人口普查結果影響經濟發展、就業、投資、退休和社會福利方面的關鍵政策和立場，在公布數據前，官方多次強調人口增長下降。數據發布延遲也讓外接揣測，中國政府正試圖掩蓋數據所披露的問題。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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