疫情升至二級警戒 黃偉哲：南部不能心存僥倖

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黃偉哲指出，疫情再起，市府舉辦的活動，包括即將到來的端午節龍舟賽等活動，也會依防疫規定辦理，至於民間活動，如3年1科的西港香，雖是民間舉辦，但市府還是會要求嚴格遵守防疫規定，不能發生因僥倖或漫不經心，而造成防疫的缺口。
台南市政府表示，因應中央流行疫情指揮中心指示，將配合防疫升級，請市民朋友務必配合的事項包括：
1、避免出入人多擁擠的場所，高感染傳播風險場域，民眾須依規定全程佩戴口罩，未遵守規定且勸導不聽者將嚴格開罰。
2、所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩／使用隔板，並落實「實聯制」、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。
3、原則上停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。
4、營業場所及公共場域應確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩／使用隔板，並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫措施；無法落實前述措施之場所應暫停營業。必要時，將強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。
5、餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔／消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔／使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐。
6、雙鐵（臺鐵、高鐵）、客運等大眾運輸禁止飲食；5月15日起，雙鐵城際列車禁站票。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。