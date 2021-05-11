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疫情升溫防疫升級為二級警戒 黃偉哲：市民務必配合防疫

黃偉哲希望天佑台灣，全民渡過這波危機
▲黃偉哲希望天佑台灣，全民渡過這波危機（圖／資料照片）

記者林怡孜/台南報導

2021-05-11 16:35:39

因應新冠肺炎疫情升溫，國內出現感染源不明的本土病例，中央流行疫情指揮中心今(11)日下午宣布即日起至6月8日，將疫情警戒提升至第二級。台南市長黃偉哲表示，台灣是一日生活圈，目前雖然疫情集中在北部，但台南千萬不能有僥倖心理，南市府將全力配合中央要求，若不能做到防疫規定，戶外500人以上集會、室內100人以上活動，將要求暫停辦理。對於刻意破壞防疫規定者，不聽勸導就開罰。

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黃偉哲表示，台南過去一年多配合中央防疫工作，防疫成果尚可。目前尚未出現本土病例的縣市，也要提高規格謹慎面對。他呼籲市民朋友千萬不要在這時候掉以輕心，希望天佑台灣，全民渡過這波危機，也希望疫情僅止於此，逐漸退散。黃偉哲強調，台南市在防疫工作，一來會耐心勸說，二來也會積極執法作為，對於不戴口罩、刻意破壞防疫規定，或居家檢疫期間四處趴趴走等行為，台南市政府將會嚴格要求，不聽勸導就開罰。

黃偉哲指出，疫情再起對於全國民眾，不管是在經濟活動、體育活動，或是各類型活動都帶來很大影響。但大家不得不打起精神，即便面對可能的衝擊和不便，還是要共同遵守防疫的規定。市府對於即將到來的漁光點點、端午節龍舟賽…等，將會依防疫規定辦理。至於民間活動，像西港刈香…等，市府也會要求嚴格遵守防疫規定。另外像夜市、餐飲或大賣場等試吃活動絕對禁止，餐廳座位一定要有隔板，各方面均要落實，不能發生因僥倖或漫不經心，而造成疫情擴散。疫情來勢洶洶對經濟活動所造成衝擊，尤其很多城市都是以觀光旅遊為重點產業，如果大型活動或旅遊活動不能進行，或多或少都會造成衝擊。因此市府秉持防疫精神及相關規定，該做紓困的就要紓困，員工受衝擊的經濟活動，不論是企業或個人，該做處理的要以像去年的方式來做處理，全方位從社會、防疫、衛生、經濟等方面來著手。

台南市政府表示，配合中央流行疫情指揮中心，將配合防疫升級，民眾若未依規定全程佩戴口罩，勸導不聽者將嚴格開罰。原則上將停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上之集會活動，若未飲食且採梅花座得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。此外，台鐵及高鐵、客運等大眾運輸均禁止飲食，5月15日起，雙鐵城際列車禁止站票。

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